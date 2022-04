Nove cijene: Poskupio gas u Srpskoj

Cijena gasa koji Republika Srpska kupuje od ruskog "Gasproma" povećana je od aprila za oko 15 odsto.

Potvrdio je to danas za portal Capital direktor preduzeća "GAS Res" Ljubo Glamočić.

"Ugovorom koji je potpisan još 2015. godine utvrdili smo način izračuna cijene gasa prema naftnoj formuli. S obzirom na kretanje cijena nafte na berzi, došlo je do povećanja cijena za četvrti i peti mjesec u odnosu na prvi kvartal za 14,6 odsto. To je apsolutno u skladu s naftnom formulom i ugovorom koji je na snazi", kazao je Glamočić.

Istakao je da Republika Srpska ima potpisan ugovor sa "Gaspromom" do kraja maja, te da bi nakon prvomajskih praznika trebalo da pregovaraju o novom ugovoru s ruskom kompanijom.

Međutim, kaže da je nezahvalno prognozirati kakve će cijene u narednom periodu biti.

"Mi smo pripremili svoj prijedlog i dostavićemo ga 'Gaspromu', a njime smo predvidjeli produženje ugovora do početka nove gasne godine, odnosno do 1. oktobra pod istim uslovima. To znači da se cijena i dalje utvrđuje na bazi naftne formule, a kakva će ona biti, to zaista u ovom trenutku ne možemo reći", kazao je Glamočić i dodao da Srpska mjesečno troši oko četiri miliona kubika gasa.

Direktorka sarajevskog "Energoinvesta" Bisera Hadžialjević rekla je nedavno da je ovo preduzeće dobilo ponudu od "Gasproma" u kojoj je cijena gasa od aprila povećana za skoro 22 odsto.

"Svaka tri mjeseca od 'Gasproma' kao isporučioca gasa, 'Energoinvestu' se dostavlja nova cijena. Dobili smo cijenu gasa koja će biti aktuelna od aprila 2022. godine za naredni kvartal. Samim tim isporuka gasa za naredna tri mjeseca apsolutno nije upitna. Cijena je povećana za 21,7 posto u odnosu na januar 2022", rekla je Hadžialjević.

