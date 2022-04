"Embargo na ruski gas ugrozio bi socijalni mir u Njemačkoj"

Njemački ministar za ekonomska pitanja i klimatsku akciju Robert Habek izjavio je da je protiv uvođenja neposrednog embarga na isporuke gasa iz Rusije.

Izvor: YouTube/Printscreen/faz

On je za "Funke medijagrupu" rekao da bi embargo predstavljao prijetnju za društveni mir u Njemačkoj.

"Stoga, moramo da postupamo oprezno, da detaljno pripremimo poteze i držimo me naših planova ukoliko želimo na naškodimo Putinu", istakao je Habek, koji je i zamjenik njemačkog kancelara.

Prema njegovim riječima, NJemačka aktivno radi da tome da postane nezavisna od fosilnog goriva iz Rusije.

On kaže da je NJemačka ostvarila napredak u smanjenju zavisnosti od isporuka ruskog gasa i uglja.

"Kada se radi o gasu, u toku je aktivna izgradnja terminala za dobijanje tečnog prirodnog gasa", naveo ja Habek.

Govoreći o mogućnosti NJemačke da sama proizvodi gas, Habek je naglasio da Sjevernonjemačka ravnica posjeduje velike zalihe gasa iz škriljaca, ali da se on može izvući samo uz pomoć tehnologija hidrauličnog frakturisanja, koje može dovesti do negativnih posljedica po prirodu, te da za sada nijedna kompanija ne želi to da radi, prenio je TASS.

Prema njegovom mišljenju, izdavanje licence i izgradnja proizvodnje za takav rad trajali bi godinama.

Habek je dodao da NJemačka su njemački depoziti gasa, gdje se gorivo može izvlačiti tradicionalnim tehnologijama, "u velikoj mjeri iscrpljeni".

On je ranije saopštio plan za nepredviđene situacije u slučaju da Rusija prekine isporuku gasa NJemačkoj.

(SRNA)