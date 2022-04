Višković: Nema nikakvog racionalnog razloga za pravljenje zaliha namirnica

"Ne vidim razlog za pravljenje kućnih rezervi”

Izvor: YouTube/Screenshot

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da ne treba nekontrolisano praviti kućne zalihe, kao i da je jedna žetva u Srpskoj dovoljna za dvije godine.

"Republika Srpska u ovom momentu ima dovoljno životnih namirnica, apsolutno nema mjesta za bilo kakvu paniku. Ne vidim razlog za pravljenje kućnih rezervi”, rekao je Višković za portal "Banjaluka.net".

On je istakao da je sve pod kontrolom, da u marketima širom Republike Srpske ima dovoljno svih životnih namirnica.

"Republika Srpska u jednoj žetvi za godinu dana ubere više od 200.000 tona pšenice i to su dovoljne zalihe za građane Srpske. Naša jedna žetva je dovoljna za dvije godine. Drugi entitet ima problem sa pšenicom, geografski nema kapacitete koje ima Republika Srpska, pa samim tim nema dovoljnu proizvodnju pšenice", istakao je Višković.

Zbog toga, dodao je, ono što se proizvede u BiH nije dovoljno da se prehrani njeno kompletno stanovništvo, pa su potrebni i lanci snadbijevanja sa susjednim zemljama.

"Činjenica je da je došlo do značajnog poskupljenja svih artikala, ali imamo još uvijek uredno snadbijevanje i dovoljne količine hrane. Ne treba nekotrolisano praviti kućne zalihe", rekao je Višković.

On je napomenuo da je Vlada Srpske putem Narodne skupštine pokrenula inicijativu o pitanju poskupljenja, a to je da se PDV na osnovne životne namirnice sa 17 odsto vrati na nultu stopu, a da se luksuzna roba oporezuje sa 22 odsto i prijedlog je da to ide do kraja ove godine.

Vlada je, takođe, uputila inicijativu da akcize na naftu i naftne derivate budu ukinute na mjesečnom nivou kako bi pratili situaciju shodno dešavanjima na svjetskim berzama.

On je ukazao da su i cijene energenata u BiH povoljnije nego u okruženju, i nafte i naftnih derivata, gasa i električne energije, pogotovo kada je riječ o posljednjih dvoje.

Premijer je naglasio da će cijena struje za domaćinstva i privredu ostati na nivou koji važi i danas zato što je električna energija resurs sa kojima upravlja i raspolaže Republika Srpska.

"Zato smo u poziciji da taj resurs podijelimo sa našim građanima", rekao je Višković i dodao da bi radili isto da imamo naftu i naftne derivate i gas.

On je dodao da je siguran da će i nakon što se donese mjera koja se odnosi na naftu i naftne derivate neće značajno vratiti cijene koje su podignute, a da je drugačije kada je riječ o skoku cijena.

Podsjetio je na kontrole Inspektorata Republike Srpske zbog neovlaštenog podizanja cijena i dodao da se sada kontrolišu i tržni centri i marketi, jer su i tu mnogi trgovci koristili situaciju i pokušali da dođu neovlašteno do nekog profita, ali institucije Srpske rade maksimalno da se to spriječi.

On je pojasnio da je Vlada prilikom donošenja Budžeta za 2022. godinu pripremila set zakona i mjera koje su kreirane preventivno u smislu nadolazeće inflacije.

"Krajem godine smo imali očekivano blagi rast inflacije i znali smo i tada da će se to prenijeti na prvi kvartal 2022. godine. Upravo zbog toga smo 1. januara donijeli niz mjera, kao što je onaj prelaz sa neto na bruto, ukidanje određenih parafiskalnih nameta, donošenje izmjena određenih zakonskih rješenja, gdje smo povećavali plate u javnom sektoru, do 1.000 KM pet odsto, a one preko 1.000 KM tri odsto", rekao je Višković,

On je naveo da su povećane penzije, boračka primanja, sva davanja iz budžeta, grantovi svim budžetskim korisnicima u smislu da se spremno, koliko je moguće, dočeka inflacija u prvom kvartalu 2022. godine.

Premijer je istakao da se pored niza zakonskih rješenja koje je Vlada preduzimala u prvom kvartalu išlo sa nizom mjera prema ranjivim i ugroženim kategorijama u Republici Srpskoj.

On je dodao da će se ići sa setom zakona kako bi se povećavale plate, penzije, boračka davanja da bi se inflacija držala u granicama mogućeg.

Višković je naglasio da Vlada Srpske apsolutno sve drži pod kontrolom, naglasivši da je privredni ambijent u Srpskoj ubjedljivo najpovoljniji u odnosu na BiH i okruženje.

Premijer je napomenuo da je Vlada Srpske donijela brojne benefite kako bi olakšala rad realnom sektoru, te povećala broj zaposlenih i plate radnicima, a povećan je i broj zaposlenih, pa je sada stopa zaposlenosti najveća od kada se taj podatak mjeri u Srpskoj.

"Iako je plata privatna stvar između zaposlenog i poslodavca, nije realno da plate ostaju na istom nivou jer mnogi naši privrednici ne prodaju svoj proizvod po prošlogodišnjoj cijeni. Vlada je učinila sve što je bilo u našoj moći da pomogne i jednima i drugima", rekao je Višković.

Višković kaže da su posljednje tri i po godine bile pod velikim opterećenjem, podsjetio na poplave, zemljotrese, koronu, a sada i ukrajinsku krizu.

(MONDO/Agencije)