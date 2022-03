Pašalić: Ni BiH ni regionu ne prijeti glad

Republici Srpskoj, BiH, kao i regionu ne prijeti glad, jer ima dovoljno hrane i neće biti problema kada je riječ o snabdjevenosti tržišta, istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Boris Pašalić.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

Pašalić je naveo da to što građani u posljednje vrijeme kupuju više namirnica, zbog krize u Ukrajini, predstavlja refleksnu reakciju ljudi koji su zabrinuti kriznim situacijama, te ponovio da trenutno nema problema u lancima snabdijevanja.

On je za ATV rekao da panika dovodi do neracionalne kupovine namirnica, što dovodi do nestašice i rasta cijena i da se time otvara prostor za razne spekulacije i mahinacije, što uvijek ide "preko leđa građana", ali da je vlast preduzela određene mjere da se to prevaziđe.

Pašalić je naglasio da Republika Srpska ima dovoljno pšenice do nove žetve.

Kada je riječ o izvozu pšenice iz BiH u ovim kriznim vremenima, Pašalić kaže da količina od 6.000 tona, koliko je izvezeno u prva tri mjeseca ove godine, nije velika ali da treba biti oprezan, te je naglasio da resorno ministarstvo na nivou BiH na čijem je čelu Staša Košarac prati situaciju.

Pašalić kaže da je neophodno obezbijediti trgovinu žitom, odnosno prohodnost i odnos između privrednika u BiH i Srbiji koji već imaju sklopljene ugovore.

"Prosječna potrošnja hljeba po glavi stanovnika je godišnje 110 kilograma. Republika Srpska sije od 40.000 do 45.000 hektara pšenice i ako je prosječan prinos oko pet tona to je 200.000 tona. Od kilograma pšenice dobijamo 600 do 800 grama brašna te ako je prosjek 70 odsto iskoristivosti, od tih 200.000 tona pšenice možemo proizvesti 140.000 brašna", pojasnio je on.

On je naglasio da ukoliko bi sva pšenica završila na tržištu Republike Srpske, ona bi imala duplo veću količinu nego što joj treba.

Pašalić je rekao da se u Srpskoj na 130.000 hektara proizvede kukuruza uz prosječan prinos od šest tona.

On je naveo da BiH izvozi godišnje hrane u vrijednosti oko milijardu KM, a uvozi tri milijarde, što govori o tome koliko nedostaje hrane i koliko treba raditi na tome da se ovaj deficit smanji.

Pašalić kaže da je komunikacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske sa ministrom Košarcem odlična, ali da je problem što se dogovoreno teško i realizuje.

"Stiče se utisak da sve inicijative iz Srpske ne mogu da prođu u Savjetu ministara i veoma je teško u ovako složenoj državi, kakva ne postoji nigdje na svijetu, realizovati te mjere. Čini mi se da se u prvi plan stavljaju nečiji interesi, a ne gleda se poljoprivredni proizvođač, koji je osnov svega", rekao je Pašalić.

On je naglasio da poljoprivredni proizvođači moraju da budu u fokusu svih nivoa vlasti i da su neophodna veća ulaganja u ovu granu privrede.

(Srna)