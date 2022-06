Najavljena nova poskupljenja: Od jula cijena gasa viša do 10 odsto

Realno je očekivati da od 1. jula dođe do poskupljenja gasa u Republici Srpskoj do 10 odsto, potvrdili su iz preduzeća "Gas-Res".

"Prema mojoj skromnoj procjeni, u trećem kvartalu će doći do povećanja cijena gasa u odnosu na drugi kvartal, ali bi to trebalo da bude maksimalno do 10 odsto", rekao je Ljubo Glamočić, direktor "Gas-Resa".