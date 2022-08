Trišić: Očekuje se blagi rast cijene dizela

Imamo stabilnu situaciju u RS, ali zbog porasta cijene barela iznad 100 dolara možemo očekivati u narednih 10-15 dana rast cijena dizela, ali benzina ne bi trebalo, rekao je Dragan Trišić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima PKRS.

Izvor: Envato

On je naglasio da iz dana u dan imamo promjene cijena na svjetskom tržištu i da su poremećaju u ovom sektoru neminovni zbog situacije u Ukrajini.

"A znamo da je odluka EU da uvede sankcije prema Rusiji zbog Ukrajine, sasvim sigurno će doći do poremećaja na nivou EU po pitanju distribucije. Iako BiH nije dio EU, moguće je da poremećaji neće zaobići i naše distributere, jer se mi snabdijevamo i mediteranskim putem", naveo je Trišić.

On je podsjetio da je Vlada Srpske još prošle godine donijela Odluku da ograniči maržu na 25 feninga i da je to pomoglo da ne dođe do nekih većih nezakonitih prekoračenja maloprodajne cijene.

"Naprimjer Slovenija i Hrvatska koje su pribjegle zamrzavanju dovela ih je dijelom do problema za distributere . Kod nas su mjere dobre. Dobro je što imamo stabilan energetski sistem. Snabdjeveni smo dobro i to je najbitnije. U ovom trenutku nemamo nekih naznaka da će doći do problema", rekao je Trišić, pišu Nezavisne novine.

Dodao je da distributeri u Srpskoj pokušavaju da iz rafinerija u okruženju iskoriste sve mogućnosti kako snabdijevanje i u narednom periodu ne bi bilo dovedeno u pitanje, te dodao da bi u tom smislu pristupanje BiH 'Otvorenom Balkanu' bilo idealno.

"Naravno da svi distributeri imaju probleme u cijenama, ali 'Otvoreni Balkan' bi bio od izuzetne važnosti za ovako nešto i to u smislu snižavanja operativnih troškova, a distribucija robe bi bila brža", istakao je Trišić.

Dizel je u protekla četiri dana poskupio tri puta, sa 3,13 koliko je koštao 22. avgusta na 3,23 KM koliko je danas.

"Ako ste pratili barel vidjeli ste da je on sa 92 skočio na 112 dolara. Kod kalkulacije sa ulaznim cijenama gledaju se i operativni troškovi. Tačno je da nije bilo poskupljenje na svim pumpama ali zato što su oni imali uskladištene zalihe.Već 15 dana raste barel, pa će i oni koji do sada nisu povećavali cijene goriva, u narednih deset dana uvećati maloprodajne cijene za ulazni parametar. Sigurno će doći do minimalnih korekcija u narednih 15 dana", naveo je Trišić i dodao da sigurno neće ići na 3,60 – 3,70 KM koliko je bilo početkom jula.

Poručio je da se u slučaju poskupljenja ne može gledati samo situacija sa cijenom barela nafte.

"Barel je samo jedan indikator. Finansijska tržišta podižu kamatne stope, inflacija je velika i to je takođe generator svega ovoga, tako da barel nije jedini ekvivalent maloprodajne cijene. Tako se dešava i kada cijene idu dolje. Opet to sve zavisi od distributera do distributera", kaže Trišić.

Na konstataciju da pojedini distributeri iz Bijeljine imaju probleme sa povećanim troškovima jer ne mogu da nabavljaju gorivo iz Srbije nego Hrvatske, on naglašava da je to tačno jer je Srbija donijela mjere oko distribucije, pa su mnogi primorani da se snabdijevaju na drugi način tj. da traže drugi transportni put.

"To usložnjava čitav proces. Mislim da mi nemamo ništa drugačije u odnosu na zemlje regiona, samo što smo mi konkurentniji sa maloprodajmim cijenama. Mislim da dizel iz Hrvatske nije skuplji u odnosu na Srbiju, ali je razlika u dužini transporta, jer nije isto distribuisati u Novi Grad ili Trebinje", rekao je Trišić.