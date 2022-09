Vlade oba entiteta traže da zabrana izvoza peleta bude produžena

Sve izvjesnije je da će zabrana izvoza peleta iz BiH koja je na snazi do 22. septembra biti produžena jer su vlade Republike Srpske i Federacije to zvanično zatražile od Savjeta ministara. Međutim, za razliku od federalne, Vlada RS predlaže rok do kraja oktobra.

Izvor: Shutterstock

Vlada Republike Srpske Savjetu ministara dostavila je Informaciju o potrebi produženja mjere zabrane izvoza trupaca i peleta, dok bi za ostale drvne sortimente zabrana bila dozvoljena.

"Ministarstvo je mišljenja da se nakon isteka važenja Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, dozvoli izvoz energenata na bazi drveta osim za pelet, dok bi zabrana izvoza trupaca ostala na snazi, sa predloženim rokom do 31.10.2022. godine", piše u informaciji koja nam je dostavljena iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Vlada je već ranije informisala javnost da predlaže da bude dozvoljen izvoz drveta za ogrev.

"Na osnovu informacija o stanju na tržištu može se konstatovati da se domaćim potrošačima nudi dovoljna količina cijepanog drveta po dogovorenoj cijeni, što nije slučaj sa ponudom peleta", navode u Ministarstvu.

Pojašnjeno je da je 7. septembra Privredna komora obavijestila Ministarstvo da se na lagerima više od 200 proizvođača cijepanog drveta u Republici Srpskoj nalazi više od 100.000 paleta ogrevnog drveta koje su u fazi propadanja zbog same prirode ovog proizvoda.

"Za razliku od cijepanog ogreva, pelet zbog načina pakovanja nije podložan propadanju", kažu u ministarstvu.

Na sastanku predstavnika komore predloženo je da se omogući izvoz ogrevnog drveta uz obavezu podmirenja domaće tražnje po cijeni od 180 km bez PDV-a po paleti. Na sastanku predstavnika Vlade RS i više od 300 predstavnika drvoprerađivača održanog u Romanovcima, dodatno su predočeni argumenti za omogućavanje izvoza cijepanog drveta.

"Takođe, tokom proteklog perioda ovo Ministarstvo zaprimilo je veći broj pritužbi od preduzeća Eko Toplane – Banjaluka, 'Destilacija' – Teslić i 'RS Silikon' – Mrkonjić Grad, a koje se odnose na ugroženost snabdijevanja sirovinom i nepoštivanje potpisanih ugovora o isporukama. S tim u vezi Ministarstvo insistira na striktnoj i prioritetnoj realizaciji ugovora od strane JPŠ „Šume RS“ a.d. Sokolac prema strateškim preduzećima", kažu u Ministarstvu.

Što se tiče trupaca, ministarstvo je izričitog stava da se izvoz, zbog zaštite domaće drvne industrije, treba zabraniti u dužem vremenskom periodu.

Vlada Federacije BiH još ranije je utvrdila prijedlog kojim traži da se produži važeća zabrana izvoza šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta, ali do kraja godine i pod istim uslovima, uz obrazloženje da se proizvođači ogrjevnog drveta i peleta "ne ponašaju fer i korektno na tržištu BiH, kao i da njihovo ponašanje može dovesti do enormnog rasta cijena tih energenata, te ugroziti snabdijevanje građana BiH".

Proizvođači nezadovoljni

Proizvođači peleta, podsjećamo, traže da se izvoz dozvoli kako bi nagomilane zalihe mogli prodavati na evropskom tržištu po duplo većim cijenama. Isti slučaj je i sa prodavcima ogrjevnog drveta koji trpe pritisak zbog ugovora i dogovorenih poslova, te preuzetih avansa.

Stanovništvo u BiH takođe trpi, ali od visokih cijena (pelet je prošle godine bio duplo jeftiniji) i otežane nabavke. Mnogi su čekali da cijena peleta bude snižena nakon što je zabrana prije tri mjeseca stupila na snagu i nisu se snabdjeli. Pretpostavka je da je upravo zbog toga Vlada RS zatražila da se zabrana izvoza produži samo do kraja oktobra kada bi sva domaćinstva već trebalo da nabave potrebni energent.

Kako saznajemo, u Privrednoj komori RS vlada mišljenje da bi trebalo donijeti malo drugačije rješenje od onog koje je na snazi i smatraju da izvoz treba biti dozvoljen. Priznaju da je potrebno zaštititi domaće potrošače jer nije realno da budu konkurencija onima u EU koji tonu peleta plaćaju 600-700 evra.

Na sastanku u Privrednoj komori RS krajem avgusta dogovoreno je da cijena tone peleta na tržištu Republike Srpske u narednom periodu bude 480 KM plus PDV. Trenutna cijena tone na tržištu kreće se od 600 KM pa naviše.

U Asocijaciji proizvođača tada je rečeno da se suočavaju sa nestašicom i cijenom repromaterijala i "da rade na granici rentabilnosti jer je proizvodna cijena tone peleta 450 do 480 KM".

Sa ciljem zaštite domaćeg tržišta energenata na bazi drveta, kao i zaštite domaćeg drvoprerađivačkog sektora Savjet ministara BiH je 15. juna uz predhodno pribavljenu saglasnost Vlade RS i Vlade FBiH donio Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrevnog drveta i proizvoda od drveta („Službeni glasnik BiH“ br.41/22).

Odluka je donesena za period od 90 dana i ista ističe 22. septembra.

(Mondo)