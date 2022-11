Proizvođači peleta najavili obustavu proizvodnje: Na to smo prinuđeni, stavljena nam je meta na čelo

Proizvođači peleta iz Federacije BiH danas su održali sastanak na kojem se zaključeno da je tržište u potpunosti snabdjeveno i da imaju probleme sa proizvodnjom jer je na snazi zabrana izvoza ovog energenta.

Izvor: Shutterstock

Predsjednik Asocijacije proizvođača peleta BiH Goran Ivanović je izjavio da ukoliko na njihov apel koji upućuju vlastima svih nivoa u BiH u narednih deset dana na usvoji, većina proizvođača će obustaviti proizvodnju.

"Na to smo prinuđeni. Želimo obavjestiti javnost da peleta ima dovoljno i već se proizvode zalihe. Gledali smo da se naše tržište snabdije, a za ostalo ne znamo. Potrebno je da se što hitnije dozvoli da se izvozi pelet. Imamo jako kratak rok da iskoritimo do kraja godine da spasimo naše tržište", rekao je Ivanović.

Proizvođači ističu da kada je u pitanju federalni nivo kažu da su prije 15 dana imali sastanak sa resornim ministirma i oni su razumjeli njihove probleme, ali su odluke bile suprotne na njihovo iznenađenje.

Proizovođač peleta iz Bugojna, Almir Idrizović izjavio je da Vlada fiksirala cijene.

"Došlo je do neštašice sirovine i došlo je do veće cijene peleta. Smatramo to velikim propustom i da kolege koje prizvode pelet će morati naći modus da prežive. Mislim da u ovom momentu i proizvođači i građani mnogo gube jer ga iduće godine neće imati ko proizvoditi. Cijene peleta su mnogo skupe i neizdržive za građane. To nisu naše cijene peleta. Vlada nije imala sluha da nas shvate", rekao je Idrizović, piše "Avaz".

Dodao je da je proizvođačima stavljena meta na čelo i svoju su odgovornost prebacili na proizvođače peleta.

Inspektori kontrolisali proizvođače i prodavce

Federalni tržišni inspektorat utvrdio je tokom kontrole proizvođača i prodavaca peleta da je u jednom slučaju došlo do prekoračenja propisane cijene od 561,60 KM, a kod 21 kontrolisanog subjekta pelet nije zatečen u prodaji.

Insepkcijski nadzor izvršen je u subotu, 12. novembra, prvog dana primjene odluke Vlade Federacije BiH o ograničenju cijene peleta, saopšteno je danas iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Inspekcija najavljuje nastavak intenzivnih kontrola primjene ove odluke i poziva proizvođače i prodavce peleta da koriguju cijene u skladu s odlukom Vlade FBiH kako ne bili sankcionisani.

Građani su pozvani da prijave prekoračenje propisane cijene peleta koja je ograničena na 561,60 KM (480 KM plus PDV) na telefonski broj 033/ 22 66 44, koji je dostupan 24 časa, poštom ili imejlom.