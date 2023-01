Višković: Najniža plata kreće se do 800 KM za one koji imaju 20 godina staža, veća je nego u FBiH (VIDEO)

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da će najniža plata za ovu godinu biti 700 KM i da je o tome Vlada danas donijela odluku.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Višković je podsjetio da se jedino u Republici Srpskoj na najnižu platu računa i minuli rad.

"Neko ko ima 20 godina radnog staža on ima još i 10 odsto na minuli rad tako da će se ta najniža plata kretati u rasponu od 700 KM do skoro 800 KM za one koji imaju više od 30 godina radnog staža", rekao je Višković.

On je naglasio da je u Srpskoj najniža plata veća nego u Federaciji BiH za 110 KM, navodeći podatak da je neto najniža plata u drugom entitetu za 2023. godinu 590 KM.

Убудуће, најнижа плата у Републици Српској биће 700 КМ. У пракси, тај износ биће и већи, пошто ће се, за разлику од окружења, на овај износ додавати и минули рад, изјавио је премијер Радован Вишковић, након што је Влада данас утврдила износ минималне плате. ⬇️pic.twitter.com/f9hp71YjTI — Влада Републике Српске (@Vlada_Srpske)January 26, 2023

"Mi smo tu platu imali 1. januara 2022. godine i kada uporedite period od 1. januara 2022. godine sa najnižom platom za 2023. godinu onda imate povećanje najniže plate u Srpskoj za 18,6 odsto. To je značajno povećanje nego što je prosječna inflacija u Srpskoj zabilježena u 2022. godini", rekao je Višković.

On je dodao da je Vlada odluku o iznosu najniže plate donijela cijeneći poziciju poslodavaca Srpske, zahtjeve Saveza sindikata Srpske i analizu svih ekonomskih pokazatelja za 2022. godinu.

Premijer se nada da će to zadovoljiti i jednu i drugu stranu u Republici Srpskoj, kao i radnike.

"Morali smo povesti računa i o poslodavcima koji rade u nisko akumulativnim granama. Nismo ih smjeli ovog momenta opteretiti sa značajno većom najnižom platom kako ne bismo ugrozili njihovo poslovanje i došli u poziciju da u Srpskoj zbog značajnog rasta najniže plate dovedemo određene poslodavce da ne mogu funkcionisati", rekao je Višković.

On je dodao da su Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Srpske prezentovali ekonomske pokazatelje prema kojima je Vlada donijela odluku o najnižoj plati za ovu godinu.