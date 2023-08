"Kao da svaki dan nabavljamo gorivo": Udruženja potrošača smatraju neopravdanim najavljena poskupljenja

Trend poskupljenja goriva se nastavlja, a kako je najavljeno prije nekoliko dana, cijena benzina i dizela će uskoro na pumpama u Srpskoj biti za osam feninga viša.

Kako je prije nekoliko dana rekao Đorđe Savić iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske domaći distributeri su jednostavno bili prinuđeni da prate negativne globalne naftne trendove i usklađuju ih sa svojim cijenama, ugrađujući svoje marže, koje, kako tvrde, "ne prelaze 25 feninga po jednom litru".

"S obzirom na to da su trenutne nabavne cijene benzina 95 oko 2,16, a dizela 2,18 maraka, u narednih nekoliko dana sigurno treba očekivati novi rast cijena goriva na domaćim pumpama. Kada domaći distributeri na ove nove rafinerijske cijene dodaju troškove transporta i PDV-a, te svoju maržu, prostom matematikom dolazi se do toga da bi gorivo kod nas trebalo da ponovo poskupi za pet do osam feninga, odnosno da bi cijena mogla ići na 2,85 maraka po jednom litru, pa možda i na 2,88", rekao je nedavno Savić.

Međutim, iz Udruženja za zaštitu potrošača tvrde da novo poskupljenje goriva nije opravdano.

"Gorivo je već poskupilo, mi stalno govorimo o tim tihim poskupljenjima za nekoliko feninga koje građani ni ne primijete. Poskupljenja postanu vidljiva tek kad cijena bude viša za 10 feninga ili više. Ako dođe do drastičnog povećanja znamo da svi to jedva dočekaju i da će odmah povećati cijene što na kraju sve plate krajnji potrošači", rekla je za Mondo Murisa Marić, direktorica Udruženja za zaštitu potrošača "Don" iz Prijedora.

Navodi da barel nafte na svjetskom tržištu nije toliko poskupio da bi ta poskupljenja odmah bila vidljiva i kod nas.

"Cijene na svjetskom tržištu nisu toliko "otišle" da bi se to trebalo odraziti na naše tržište. Na kraju krajeva valjda imamo neke zalihe, ali kod nas odmah poskupi. Mi kao da svaki dan idemo nabavljati gorivo, odmah odreagujemo na poskupljenja. Zaista nije realno da se odmah podignu cijene zato što bi tek sljedeća nabavka trebala biti po novim cijenama. Međutim, kod nas se popiše roba, dignu cijene i idemo dalje, to smo već navikli svih ovih godina", zaključila je Marićeva.

Iz Grupacije, pak kažu da je ovo poskupljenje neminovno, jer domaći distributeri "ne mogu ugroziti svoje poslovanje".

"Kada su u pitanju neke dugoročnije prognoze, vrlo je teško praviti bilo kakve procjene, jer se pokazalo da globalno tržište energenata u posljednje vrijeme reaguje bukvalno na sve. Posljednjih nekoliko sedmica, pa i mjeseci, primjetan je manjak benzina i dizela na tržištu, do kojeg je došlo zbog deficita na Mediteranu i sezonskog efekta. Šta će biti u oktobru ili novembru, teško je reći i predvidjeti", istakao Savić iz Grupacije.

