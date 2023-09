Košarac: Privrednici od naredne godine biće oslobođeni carina za uvoz nekih materijala

Privrednici iz Republike Srpske i Federacije BiH će u narednoj godini biti oslobođeni carina za uvoz određenih repromaterijala koje koriste u proizvodnji, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

On je naveo da je to omogućeno današnjim usvajanjem na sjednici Savjeta ministara odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određene robe do 31. decembra 2024. godine.