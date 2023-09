Petrović uvjerava: Cijena struje u Srpskoj se neće mijenjati ove godine

Direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) Luka Petrović izjavio je da se u Srpskoj ove godine neće mijenjati cijena električne energije.

Petrović je rekao da težnja ERS-a nije da povećava cijenu električne energije, već da i dalje građanima Srpske pruža najnižu cijenu u regionu.

On je naveo da je ERS od početka rada bio izvoznik električne energije, što je u ovom trenutku značajno, jer su veće i cijene, a čime se povećavaju i prihodi koji omogućavaju izgradnju novih objekata.

Prema njegovim riječima, ERS je jedina kompanija u regionu koja je odvojila javno snabdijevanje od distributivne djelatnosti, čime distributivna mreža može da prihvati bilo kojeg snabdjevača za bilo kojeg potrošača u Republici Srpskoj.

Govoreći o pet velikih projekata ERS-a, Petrović je rekao da su završena finansijska konstrukcija i glavni radovi na završetku hidroelektrane /HE/ "Dabar" snage 160 megavata i proizvodnje oko 550 gigavat-časova nove električne energije u sistemu.

"Drugi objkekat je HE na Bistrici, snage oko 36 megavata i proizvodnje oko 140 gigavat-časova, a što se tiče trećeg objekta, to je HE `Mrsovo` na rijeci Lim snage oko 36,3 megavata", naveo je Petrović.

On je dodao da radovi na vjetroelektrani "Hrgud" nisu prekinuti, iako su najave jednog ministra iz Vlade Njemačke bile da će se zaustaviti finansiranje, dok se u projektu solarne elektrane "Trebinje jedan" ušlo u aranžman sa jednom mađarskom kompanijom.

Govoreći o objektu HE "Buk Bijela", Petrović je rekao da su završeni pripremni radovi na izgradnji ovog objekta, te naglasio da će ovaj projekat doprinijeti razvoju čitave BiH, zapošljavanjem radne snage i održavanjem elektrane.

"Zbog toga mislim da taj objekat ima budućnost za sve građane", rekao je Petrović za BHR1.

Govoreći o budućnosti energetskog sektora, Petrović je istakao da će potrebe za strujom biti sve veće, zbog toga što Evropa i svijet žele da se oslobode proizvodnje električne energije od uglja, forsirajući proizvodnju struje na gas, iz nuklearnih elektrana i obnovljivih izvora energije.

"Mi u Republici Srpskoj trenutno imamo viškove energije koje ne smijemo baciti, već iskoristiti za izgradnju izvora jeftine energije, a to je sunce, vjetar i voda", zaključio je Petrović.

