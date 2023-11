Vlada FBiH predložila nove zakone: Osnivanje IT poslovnih zona i podrška za male privrednike

Vlada FBiH danas je utvrdila je juče prijedlog dva sistemska zakona u oblasti male privrede, saopštio je ministar za razvoj, preduzetništvo i obrt Vojin Mijatović.

On ističe da je izdvojen najveći budžet za mikro, mala i srednja preduzeća do sada, kao i odluka o uspostavi IT poslovnih zona te najopširniji poslovni ekosistem i najveći sistem podrške malom biznisu do sada. Zakoni su upućeni u parlamentarnu proceduru.