Đokić: Spor Slovenije protiv RiTE Ugljevik okončan povoljno za Srpsku

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je spor Slovenije protiv Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Ugljevik okončan povoljno po Republiku Srpsku, te da će dug od 67 miliona evra biti isplaćen u narednih sedam godina.

Izvor: Facebook/Petar Đokić

Đokić je pojasnio da je povoljno budući da najveći dio tužbenog zahtjeva Slovenije nije prihvaćen, jer da je prihvaćen uz pripadajuću kamatu na 1,261 milijardu KM, to ne bi bilo moguće ispuniti.

"To bi istog momenta zatvorilo RiTE Ugljevik i ona bi morala da ode u stečaj, a oni bi se morali namirivati iz stečajne mase. To bi bio kraj života za Ugljevik i to područje zato što je Termoelektrana hranitelj Ugljevika i šire regije", rekao je Đokić za RTRS.

On je podsjetio da je ovaj spor trajao 15 godina i da će Republika Srpska u potpunosti izvršiti ovu arbitražnu odluku.

"Potpisivanjem tri ugovora između RiTE Ugljevik i `Elektrogospodarstva Slovenije` definisan je način na koji će biti izvršena pravosnažna odluka po tužbi Slovenaca za isporuku trećine električne energije proizvedene u ugljevičkoj elektrani", pojasnio je Đokić.

On je dodao da će Termoelektrana Ugljevik, dok bude radila, morati da Sloveniji isporučuje jednu trećinu električne energije po cijeni koja će biti naknadno utvrđena.

Đokić vjeruje da će poslije povoljnog završetka beogradske arbitraže u sporu sa Slovenijom, gdje su njeni interesi u najvećem dijelu ostvareni, biti obaviješten i Arbitražni tribunal u Vašingtonu kako bi se okončala arbitraža.

Pojasnio je da se jedan spor vodi pred Arbitražnim tribunalom u Vašingtonu koji je trenutno u fazi mirovanja jer se čekao ishod druge arbitraže u Beogradu.

Srna