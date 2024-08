Šulić nahvalio sezonu u OC "Jahorina": "Ostvarili su viziju predsjednika Dodika"

Republika Srpska bilježi najbolju turističku sezonu u istoriji sa 27.000 noćenja više u prvih šest mjeseci ove godine u odnosu na raniji period, izjavio je danas na Jahorini ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić.

"U narednih dan-dva ćemo imati podatke i za jul, a siguran sam da će ti podaci ići u korist povećanja broja noćenja. Jahorina i sve što ovdje radimo uveliko doprinosi dobroj turističkoj sezoni u Republici Srpskoj", rekao je ministar Šulić povodom danas održane sjednice Skupštine akcionara Olimpijskog centra "Jahorina".

Šulić je naveo da je su na sjednici Skupštine akcionara Olimpijskog centra "Jahorina" usvojeni svi predmetni akti koji su bili na dnevnom redu.

"U ime Vlade Republike Srpske želim da kažem da su i Nadzorni odbor i uprava preduzeća radili prošle godine jako dobro i na vrlo visokom nivou. Sva predmetna akta Vlade Srpske smo usvojili", rekao je ministar Šulić, ističući opredjeljenje da se nastavi sa razvojem infrastrukture i kapaciteta na ovoj olimpijskoj planini.

On je podsjetio da su protekle dvije zime bile tople, ali da je počela da se realizuje vizija koju je imao predsjednik Srpske Milorad Dodik kada je na najodgovornije pozicije u Olimpijskom centru postavio Nedeljka Eleka i Dejana LJevnaića o tome da Jahorina živi 365 dana u godini.

"Trebalo je vrijeme da vizija koju je imao predsjednik Dodik dođe do realizacije i evo sada možemo pričati o ljetnoj sezoni na Jahorini. Od direktora /Olimpijskog centra `Jahorina` Dejana Ljevnaića/ sam čuo da je ne tako davno 4.000 KM bio promet tokom ljetne sezone na Jahorini, a danas je višemilionski. Sezona nam traje, hoteli su puni", rekao je Šulić, prenijela je agencija Srna.

On je ukazao da je sve više sadržaja na Jahorini navodeći kao primjer "Jahorina ultra trejl" pa do festivala ili nekih događaja koji hotelijeri sami organizuju.

Šulić je ukazao i na povezivanje povezivanje lokalne zajednice i opština Pale i Trnovo sa Jahorinom, tako da ova planina živi 365 dana.

"Kada je predsjednik Dodik govorio o toj ideji, mnogi ga nisu razumjeli. Evo sada dokaz da Jahorina živi 365 dana i da ćemo iz godine u godinu podizati tu ljetnu sezonu", poručio je Šulić.

Prema njegovim riječima, direktor LJevnaić ukazao je na zainteresovanost stranih agencija da dovode svoje turiste Jahorini, napominjući da postoje garancije da će zahvaljujući sistemu za osnježavanje ova planina imati snijeg i u slučaju da vremenski uslovi ne idu na ruku i da nema dovoljno padavina.

"To smo pokazali prošle godine i 100 dana smo imali skijanja bez nekih značajnih padavina, dok su sva skijališta u BiH i regionu imali možda do 20 radnih dana skijanja. To pokazuje da imamo odgovornu upravu i da se svaki zaposleni Olimpijskog centra `Jahorina` odnosi prema svom poslu kao da je to njegova privatna, porodična firma i to je garancija uspjeha", dodao je Šulić.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Damjan Škipina izjavio je danas da je zatečen brzinom kojom je menadžment Olimpijskog centra "Jahorina" reagovao na njegov dopis koji je uputio sa ciljem da ukaže na vitalne potrebe lokalne zajednice Pale i da ih pozove da se aktivnije uključe u razvoj ove opštine, čiji značajan dio zauzima olimpijska planina Jahorina.

"To su realni zahtjevi i zahtjevi većine građana opštine Pale i okoline koji stvarno imaju smisla. Vidim da su ljudi iz Olimpijskog centra to prepoznali i hvala im na tome", rekao je Škipina.

On je čestitao menadžmentu Olimpijskog centra "Jahorina" i pohvalio rezultate koje su ostvarili u prethodnom periodu.

