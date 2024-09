Zbog rasta cijene sirove nafte: Poskupljuje gorivo u BiH

Zbog rasta cijene barela sirove nafte na svjetskim berzama, na pumpama u BiH u narednim danima se očekuju više cijene goriva za pet feninga po litru.

Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, kazao je da se u narednoj sedmici očekuje poskupljenje goriva jer, kako kaže, došlo je do rasta cijene nafte na svjetskim berzama.

"Očekujemo da cijene budu više za pet feninga po litri za sve vrste naftnih derivata", kazao je Bečarević.

Ističe da je jako teško prognozirati šta će se dešavati u narednom periodu, jer se na svjetskim tržištima konstantno mijenjaju cijene.

Milovan Bajić, potpredsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske i direktor "Krajinapetrola", kazao je za Nezavisne da se u narednim danima očekuju poskupljenja na pumpama u Srpskoj.

"Dolazi do rasta ulaznih cijena goriva, tako da nas sljedeće sedmice očekuju više cijene", kazao je Bajić.

Murisa Marić, izvršna direktorica Udruženja građana DON iz Prijedora, kazala je ranije za da su građani BiH potpuno oguglali na podizanje cijena, pa tako i u slučaju goriva.

"Na poskupljenje goriva definitivno ne može uticati niko, te kada dođe do rasta cijene barela na svjetskom nivou - dođe do poskupljenja i kod nas, ali realno je da mora da postoji određeni period da bi se to odrazilo na naše tržište", kazala je Marićeva.

Ističe da će poskupljenje goriva na pumpama u BiH biti ogroman udar na potrošače jer su automobili, kako kaže, prijeka potreba.

"Ovo zaista više ne vodi ničemu… Ne znam ni kako više potrošačku korpu možemo definisati, korpu koja je prešla 3.000 KM, a znamo ako dođe do viših cijena goriva da će i ostale namirnice da poskupe", kazala je Marićeva i poručila da će to građanima biti problem.

Cijena nafte na svjetskom tržištu je ispod 73 dolara budući da trgovci očekuju odluku američke centralne banke o kamatnim stopama, suzdržani zbog znaka posustajanja potražnje u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 72,84 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 23 centa višoj cijeni, od 70,32 dolara.

