Najjezivija fotografija 11. septembra postala simbol žrtava SAD - postoje dvije verzije o njoj!

Datum 11. septembar obilježio je jedan od najgorih terorističkih napada u ljudskoj istoriji: napad avionima na tornjeve Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku u kojima je živote izgubilo više od 3.000 ljudi.

Izvor: YouTube/printscreen/CNN

Svjedočenja o tom danu obilježile su fotografije aviona, tornjeva i ruševina. Ali jedna fotografija je drugačija. "Čovjek u padu" fotografija je autora Ričarda Drua i pokazuje samo čovjeka koji pada u sigurnu smrt, a u pozadini se nalazi bezlična čelična fasada tornjeva Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku.

Bio je to dan u kome je hiljade ljudi izgubilo živote, dan je to u kome je promijenjen tok svjetske istorije i smrt jednog čojveka posmatrana je kao jedna od tragičnih priča tog 11. septembra.

Fotografije njegovog pada ubrzo su pale u zaborav, a najviše zbog pritiska javnosti. Svaki medij koji je objavio fotografije pada odmah se našao na udaru kritika zbog nedostatka empatije u objavljivanju posljednjih trenutaka jednog čovjeka.

Identitet osobe čija smrt je ovjekovečena objektivom fotografa Asošiejted Presa, nikad nije potvrđen. Pretpostavlja se da je gotovo 200 osoba skočilo u sigurnu smrt kako bi izbjeglo još goru smrt u plamenu tornjeva. Nakon što su tornjevi pali, hiljade tijela našlo se pod tonama čelika i betona što je dodatno otežalo identifikaciju žrtava.

U dvije različite istrage, spekulisalo se o različitim identitetima skakača.

Prvo je reporter kanadskog "Gloub end Mejl" Piter Čejni zaključio da je na fotografiji Norberto Hernandez, kuvar u restoranu koji se nalazio na vrhu sjevernog tornja blizanaca. Čak i neki članovi Hernandezove porodice bili su uvjereni da je riječ o Norbertu. Detaljnijim pregledanjem ostalih fotografija ipak su zaključili da njihov rođak nije čovjek na slici.

U drugoj istrazi časopisa "Eskvajer", reporter Tom Džunod došao je do zaključka da bi moglo biti riječ o Džonatanu Brajliju. Tada 43-godišnji Brajli radio je kao zvučni tehničar u istom restoranu kao i Hernandez. Postoji teorija da, ako je stvarno riječ o Brajliju, on je slučajno pao iz restorana. Naime, Brajli je bio astmatičar i znao je da se nalazi u životnoj opasnosti kada je dim počeo da kulja u restoran.

Šef restorana "Windows of the World" Majkl Lomonako rekao je da postoji realna mogućnost da je riječ o Brajliju. Na jednoj od fotografija ispod košulje vidi se narandžasta majica kakvu je on često nosio. Starija sestra Gvendolina takođe misli da je na fotografiji Džonatan. "Kada sam prvi put vidjela fotografiju i vidjela visokog i mršavog muškarca, rekla sam sama sebi: 'Da ne znam bolje, mislila bih da je na slici Džonatan'", ispričala je ona novinarima davne 2003. godine.

Identitet osobe na fotografiji nikad neće biti zasigurno utvrđen, ali ostaće zabilježen u istoriji kao najstrašniji pokazatelj ljudske nemoći pred bezumljem terorizma.

(MONDO/RadioSarajevo.ba)