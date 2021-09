Da li je pandemija u svojoj završnoj fazi? Ne nadajte se mnogo, kažu stručnjaci

Pada broj slučajeva koronavirusa u svijetu, pokazao je posljednji prikaz SZO. Istovremeno, raste zamor od pandemije pa brojne zemlje ukidaju uvedena ograničenja.

Izvor: @patong_ens via Twenty20

Međutim, stručnjaci kažu da je prerano za proglašenje pobjede nad pandemijom koronavirusa, a takođe i upozoravaju da bi nejednak pristup vakcinama mogao da dovede do pojave novih i smrtonosnijih sojeva.

Prema posljednjim nedjeljnim presjecima SZO, broj novooboljelih pada iz sedmice u sedmicu. Kako piše Index.hr, čini se i da a u Evropi gdje je vakcinisan veliki postotak odraslih ljudi, nakon porasta zaraza uzrokovanih varijantom delta, sad pandemija ipak jenjava.

"Vjerujem da većina svijeta (uključujući većinu Evrope i Amerika) ulazi u završnu fazu pandemije", tvitovao je prošle sedmice Fransoa Baloks sa londonskog univerziteta.

Ovo poboljšanje stanja ohrabrilo je nekoliko evropskih zemalja da ukinu neka ili čak sva ograničenja povezana s pandemijom, kao što je to učinila Danska 10. septembra.

Alii, da li je pandemija u svojoj završnoj fazi? "Mislim da je to još rano reći za sve, iako bi to moglo biti tačnije za dijelove svijeta s visokom procijepljenošću", rekao je jedan virusolog za AFP.

Problem je što u određenim dijelovima svijeta, istočnoj i srednjoj Evropi, Africi, Aziji, Izraelu, Kanadi, El Salvadoru, Belizeu, slučajevi eksponencijalno rastu pa ne možemo reći da je pandemija iza nas, prenosi Index.

Čak i u bogatim, dobro vakcinisanim državama koje pokazuju silazni trend, situacija se može obrnuti, upozoravaju stručnjaci. Stručnjaci su odavno saglasni da ne riječ o pandemiji koja je nepredvidiva.

Stručnjaci navode i da se lako može preokrenuti situacija koju sada imamo, a to je da vakcine štite od najtežh oblika koronavirusa - ako mutacija delta soja postane otpornija na postojeće vakcine, to bi mogli da poništiti napredak koji je do sada postignut, navode stručnjaci.

(Index.hr)