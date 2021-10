Zabranili mu ulaz u sve barove i prodavnice alkohola u državi

Jednom momku iz Kvinslenda zabranjen je pristup svim barovima i kafićima u državi, kao i prodavnicama pića nakon što se pijanstvo otelo kontroli.

Izvor: Guliver/GettyImagesPlus/Drazen Zigic

Dijon Džejms Blit je ušao u prodavnicu pića u Sarini, u regiji Makaj, i primijetio da mu je jedna od zaposlenih prijateljica koju nije video neko vrijeme.

Prišao je da je zagrli, ali ona mu nije uzvratila.

Tužilaštvo je navelo da je mladić tada ženu uhvatio za glavu i počeo da se igra sa njenom kosom. Vikala je na njega da je pusti i on je na kraju to i uradio.

Potom je čitavo osoblje odbilo da usluži Dijona jer je suviše pijan. To je samo uznemirilo Blajta i on je spopao djevojku koju je navodno znao, pa pokušao da joj svuče pantalone pred svima. Na kraju je pozvana policija i on je optužen za napad na javnom mjestu u alkoholisanom stanju.

Tokom njegovog suđenja, saznalo se da je mladić (24) ranije bio optužen za napad koji je kod žrtve prouzrokovao tjelesne povrede takođe u alkoholisanom stanju i na javnom mjestu. Sudija Bronvin Hartigan je takođe primijetila da je Blit bio na uslovnoj kazni kada se dogodio incident u prodavnici.

(B92, Mondo)