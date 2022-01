Tramp odgovorio Bajdenu: Totalno si podbacio

Bajden je Trampa nazvao "poraženim bivšim predsjednikom"

Izvor: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko

Bivši predsjednik SAD Donald Tramp danas je odgovorio predsjedniku Amerike Džozefu Bajdenu povodom godišnjice nereda na Kapitolu, kada su Trampove pristalice upale u Kongres i kad je poginulo pet osoba.

"Ovo političko pozorište je samo skretanje pažnje sa činjenice da je Bajden totalno podbacio", rekao je Tramp, prenosi list "Hil".

List navodi i da je Bajden indirektno optužio Trampa za pobunu aludirajući nekoliko puta na bivšeg predsjednika, ali nijednom nije pomenuo njegovo ime.

Tramp je ponovio da su izbori 2020. godine pokradeni, te a Odbor Predstavničkog doma koji istražuje nerede od 6. januara upitao je zašto nije razgovarao o "namještenim predsjedničkim izborima 2020"

"To je zato što nemaju odgovore ili opravdanje za ono što se desilo. Izvukli su se sa nečim i sada vode našu zemlju ka uništenju. Oni žele da se svaki razgovor o izborima izbjegne", poručio je Tramp.

Bajden je nešto ranije povodom godišnjice napada na Kongres nazvao Trampa "poraženim bivšim predsjednikom".

"On nije samo bivši predsjednik, on je na to i poraženi bivši predsjednik. Porazilo ga je sedam miliona glasova Amerikanaca na slobodnim i poštenim izborima. Ne postoje nikakvi dokazi da su rezultati bili namješteni", poručio je Bajden.

(Tanjug)