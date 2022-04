Ako lansiramo "Sarmat" moraćemo sve ispočetka: Rusi izračunali koliko sekundi treba da razore evropske prestonice VIDEO

Rusija je nedavno probno lansirala novu interkontinentalnu balističku raketu sa nuklearnim oružjem Sarmat, od kolokvijalno od strane zapadnih medija nazvanu "Satana".

U emisiji na ruskoj televiziji "Rusija 1" ruska novinarka Olga Skabejeva i poslanik Državne dume iz frakcije LDPR Aleksej Žuravljov razgovarali su o tome koliko sekundi balističkoj raketi "Satana" treba da stigne do glavnih gradova Velike Britanije, Njemačke i Francuske, pošto su to zemlje koje nastavljaju da planovima isporučivanja oružja Ukrajini.

"Jedna Sarmat bomba i to je to. Britanska ostrva su postojala jednom, Britanska ostrva više ne postoje. Ozbiljan sam", rekao je Žuravljov.

Poslanik Državne dume Jevgenij Popov iz partije Jedinstvena Rusija pokušao je da ovo opravda argumentom da Britanija takođe ima nuklearno oružje, a, kako on kaže, ako se upotrebi raketa "Satana" "niko neće preživjeti u ovom ratu i niko neće ostati na planeti".

Komentarišući njegovu izjavu novinarka Skabejeva rekla je "Onda ćemo početi sve ispočetka", prenosi "Yahoo news".

Ona je dodala da je vrijeme leta rakete "Satana" od Kalinjingrada do Berlina 106 sekundi, od Kalinjingrada do Pariza 200 sekundi i do Londona 202 sekunde, a zatim je se na ekranu pojavio grafički prikaz koji je prikazivao vrijeme leta rakete do ovih evropskih metropola.

"Ovo je vrijeme leta raketa RS-28 Sarmat do prestonica zemalja koje Ukrajini snabdijevaju najviše naoružanja. Zapadne zemlje treba da vide i ovu sliku. Računajte svaku sekundu. Za šta ćete imati vremena", zapitao se Žuravljov.

Podsjetimo, Rusija je nedavno probno lansirala novu interkontinentalnu balističku raketu sa nuklearnim oružjem Sarmat. Vijest o probnom lansiranju rakete objavljena je u srijedu, 20. aprila. Rusija tvrdi da može da dostigne brzinu od 16.000 milja na sat (25.750 kilometara) i da može da rasporedi 10 ili više bojevih glava na svaku raketu. Sarmat je težak više od 200 tona i domet joj je 18.000 kilometara. Rusija tvrdi da Sarmat može da dostigne brzinu od 25.750 kilometara na sat i da može da rasporedi 10 ili više bojevih glava na svaku raketu.

Sa Sarmatom koji je Rusija razvijala gotovo dvije decenije, Moskva ima opciju da je ispali preko bilo kojeg od Zemljinih polova. Smatra se velikim izazovom za zemaljske i satelitske radarske sisteme i sisteme za praćenje.

Pogledajte brzinu kojom ruska raketa može da stigne do evropskih prestonica:

