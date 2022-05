"Ovdje su votka, pivo i kvas": Rogozin posvetio pjesmu Anđelini Džoli i pozvao je u Donbas

Generalni direktor "Roskosmosa" Dmitrij Rogozin napisao je nesvakidašnju pjesmu holivudskoj zvijezdi i pozvao je da dođe u Donbas.

Izvor: YouTube/Screenshot/NASA Video/Profimedia

Generalni direktor ruske svemirske agencije "Roskosmos" Dmitrij Rogozin, napisao je pjesmu posvećenu poseti Anđeline Džoli ukrajinskom gradu Lavovu. U subotu, 30. aprila, objavio je to na svom Telegram kanalu.

U nekoliko stihova on je pozvao holivudsku glumicu da poseti i Donbas. Rogozin je naveo da do sada nije pisao pjesme, ali da ga je Džolijeva razočarala i podstakla na to, prenosi agencija RIA.

"Anđelina, do sada još nisam pisao poeziju na tvom jeziku, ali ti si me, prijatelju, razočarala. Tako da pišem na svom uobičajenom jeziku", napisao je Rogozin.

Angelina Jolie has just arrived to Lviv, Ukraine.pic.twitter.com/Cs894omI9d — Visegrád 24 (@visegrad24)April 30, 2022

"Dođi kod nas u Donbas! Ovde su votka, pivo i kvas", napisao je Rogozin i dodao da će bogatstvo Donbasa natjerati Breda Pita da "otvori usta". "Tvoju ljepotu neće uvrijediti nijedan naš vojnik. Vidjeli su vas u bioskopu i drago im je što vas ponovo vide", završio je pjesmu Rogozin.

Ranije tog dana objavljeno je da je Anđelina Džoli odletela u Ukrajinu. Holivudska slavna ličnost juče je snimljena u jednom od kafića u Lavovu. Džoli je, kao specijalna izaslanica visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice, obišla ukrajinski grad Lavov, objavili su britanski mediji.

Kako navode mediji, ona se tokom posjete Ukrajini, susrela sa djecom koja su izbjegla zbog sukoba u ovoj zemlji, kao i sa zaposlenima u lokalnim organizacijama, koje se trude da pomognu ugroženi.

Анджеліну Джолі помітили у Львові. Вона просто зайшла в львівську кавʼярню.



Анджеліна підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення росії.#angelinajoli#lviv#Ukriane#IStandWithUkraine️pic.twitter.com/zlA6ZZfAPL — SFN.UA - Новини кіно та серіалів (@sfn_ua)April 30, 2022

