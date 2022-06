Kultni restoran 1.000 metara pod morem: Potonuo jedan od simbola Hongkonga (VIDEO)

Potonuo plutajući restoran "Džambo kingdom", jedan od simbola Hongkonga!

Kultni plutajući restoran u Hongkongu je potonuo i sada se nalazi na dubini od jednog kilometra, što znači da su vrlo male šanse da će biti izvučen. Brod-restoran "Džambo kingdom" dugo je važio za jednu od glavnih turističkih atrakcija Hongkonga, jer je izgledao kao kineska carska palata na vodi.

"Džambo kingdom" je trebalo da bude odvučen u jedno pristanište, i isplovio je iz Hongkonga uz pomoć tegljača. Iz nepoznatog razloga, brod se odjednom prevrnuo u blizini Parasel ostrva u Južnom kineskom moru, i potonuo. Trenutno se nalazi na dubini većoj od hiljadu metara zbog čega bi akcija vađenja i vraćanja na suvo mogla da bude vrlo kompleksna.

"Džambo kingdom" je, prije namjere vlasnika da ga premjesti, više od pola vijeka bio na istom mjestu, na jugozapadu Hongkonga. Vlasti su zatražile od vlasnika da napravi izvještaj o tome kako je brod ove veličine mogao da se prevrne, jer je moguće da su okolnosti sumnjive.

Brod je bio dug oko 80 metara, i imao je kapacitet za 2.000 gostiju. Imao je i jedan "pomoćni" brod restoran manje veličine, baržu za dostavljanje namirnica, brod na kojem se nalazila kuhinja kao i osam malih trajekata kojima su turisti dovoženi. U jednom trenutku bio je najveći plutajući restoran na svijetu i prikazan je u filmovima kao što su "Enter the dragon" i "The man with the golden gun".

