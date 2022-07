Anketa u Rusiji: Većina građana podržava ratne aktivnosti, mladi su mahom protiv

Stariji Rusi su uglavnom za nastavak rata u Ukrajini, ali mladima nije baš svejedno...

Prilično visokih 30 odsto ispitanika koji su državljani Rusije smatra da "neprijateljstva u Ukrajini treba što prije prekinuti". Drugih 13 odsto nije znalo šta da odgovori, a 57 odsto ispitanika smatra da rat treba da se nastavi. Ovo su rezultati zatvorene ankete koju je VTsIOM sproveo krajem juna 2022. godine po nalogu Predsjedničke administracije (AP) Ruske Federacije, čije je rezultate dobio nezavisni portal Meduza.

Kao centralno pitanje, ispitanicima je postavljeno: "Neki kažu da borbe u Ukrajini treba što prije prekinuti. Drugi smatraju da borbe ne treba prekinuti sada. Koja tačka gledišta vam je bliža: prva ili druga?"

Informaciju o ovoj tajnoj anketi Meduzi su potvrdila dva zvaničnika Kremlja koji su vidjeli rezultate. Istraživanje je značajno jer ga je sproveo Sveruski centar za proučavanje javnog mnjenja VCIOM, koji je dio državnog aparata, a ne nezavisna agencija za istraživanje javnog mnjenja. Ali ni državni anketari nisu mogli da prećute činjenicu da gotovo svaki treći Rus ne podržava Putinov rat u Ukrajini.

Prema rezultatima istog istraživanja, među mladima je najveći broj protivnika rata, i to potencijalni vojni obveznici, pa je to možda razlog zašto predsjednik Vladimir Putin nije proglasio mobilizaciju, uprkos nedostatku ljudstva na bojištu. U starosnoj grupi od 18 do 24 godine njih 56 odsto je za okončanje rata, a samo 19 odsto za njegov nastavak, dok među Rusima od 25 do 34 godine njih 43 odsto želi kraj na rat, protiv 41 odsto onih koji podržavaju nastavak neprijateljstava. Generalno, što su ispitanici stariji, to više podržavaju rat, jer je među ispitanicima starijim od 60 godina 72 odsto bilo za nastavak invazije.

Antiratno raspoloženje je najizraženije (ali i dalje ne dominantno) u dva najveća ruska grada - Moskvi i Sankt Peterburgu - gdje, sudeći po podacima zatvorene ankete, oko 40 odsto ispitanika želi prekid neprijateljstava, a njih 48 odsto je za njihov nastavak. Najviše (62 odsto) pristalica nastavka borbe ima u drugim ruskim gradovima sa više od milion stanovnika.

VTsIOM nije objavio ove podatke. Međutim, na sajtu centra mogu se naći samo rezultati junske ankete da li Rusi podržavaju "specijalnu operaciju", prema kojima 72 odsto ispitanika "radije podržava" rat, a 17 odsto "radije ne podržava".

