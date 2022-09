Zaboravljeni intervju princeze Dajane: Svi su mislili da sam glupača, a nisu znali šta krijem

Nekadašnja supruga novog britanskog kralja je sredinom devedesetih dala intervju za BBC u kojem je otkrila apsolutno sve o čemu su tabloidi nagađali godinama.

Izvor: Youtube/BBC/Printscreen

Pokojna princeza Dajana je 1995. godine dala intervju za BBC koji su mnogi ocijenili kao njeno najkontroverznije obraćanje javnosti. U njemu je bez dlake na jeziku govorila o svojim problemima sa depresijom i bulimijum, te otvoreno priznala da je povređivala samu sebe i htela da izvrši samoubistvo. Ispričala je i da je sve vrijeme znala da je muž, princ Čarls, sadašnji britanski kralj, vara sa Kamilom, ali, kako je rekla, ništa nije mogla da uradi povodom toga.

"Kad sam saznala da nosim dječaka, a ostala sam u drugom stanju ubrzo nakon vjenčanja, osjetila sam ogromno olakšanje. Osjećala sam se kao da se čitava država porađa sa mnom. Da, ogromno olakšanje. Ali, znala sam da nosim dječaka jer je to pokazao ultrazvuk, tako da nije moglo da bude iznenađenja. Oduvijek sam htjela da imam porodicu. Odrasla sam u porodici gdje nas je bilo četvoro i uvijek je bilo mnogo zabave. Kad su Vilijam i Hari stigli na svijet - na svu sreću dva dječaka, bilo bi komplikovanije da su bile dvije djevojčice – njihovo odgajanje je sa sobom donijelo veliku odgovornost. Vilijamova budućnost je već bila predodređena, a Hari je bio kao neka vrsta njegove rezerve u tom kontekstu", ispričala je nekadašnja princeza i otkrila kako je reagovala kraljevska porodica nakon njenog porođaja.

Izvor: Lepa i Srecna

"Kraljevska porodicaje bila oduševljena što sam na svijet donijela dječaka. To je bila komplikovana trudnoća, sve vrijeme sam se loše osjećala. Kad se Vilijam rodio, kao što sam rekla, osjetila sam veliko olakšanje. Ponovo sam postala spokojna, što je osećaj na koji sam maltene zaboravila. Onda sam počela da patim od postporođajne depresije, o kojoj niko nije htio da govori. Poslije ste mogli da pročitate nešto o tome, ali za mene je to bio veoma težak period. Probudite se ujutru i prosto ne želite da ustanete iz kreveta, osjećate se neshvaćeno, imate veoma nisko mišljenje o sebi… Nikad pre toga nisam bila u depresiji. Ali, kad sam analizirala situaciju, uvidjela sam da sam promjene koje su se desile u mom životu u proteklih godinu dana dočekala nespremna, tako da mi je telo govorilo: `Moraš da se odmoriš`."

Mrzila sam samu sebe

Ona je objasnila da je vjerovatno bila prva u kraljevskoj porodici koja je patila od depresije, kao i da niko nije znao kako bi mogao da je podrži i pomogne joj da riješi ove probleme.

"Možda sam bila prva u kraljevskoj porodici koja je patila od depresije. Prva koja je otvoreno plakala. To ih je zbunilo, jer nisu znali kako da me podrže. To je uticalo i na moj brak. Mogli su bez problema da me etiketiraju u stilu `Dajana je nestabilna` i `Dajana je mentalno neizbalansirana`. Nažalost, ova konstatacija se uvrežila tokom narednih godina. Kad te niko ne sluša ili ti osjećaš da te niko ne sluša, svakakve stvari počnu da se dešavaju. Na primjer, ti imaš toliko bola u sebi da počneš da povređuješ sebe jer želiš da ti neko pomogne. Ali, to je pogrešna podrška koju tražiš. Ljudi počnu da te posmatraju kao uplakanog vuka ili nekoga ko želi pažnju, i misle, pošto si sve vrijeme u medijima, da to radiš namjerno. Ali, ja sam plakala iskreno, jer sam željela da mi bude bolje i da nastavim dalje sa svojim dužnostima kao žena, majka i princeza od Velsa. Da, pokušala sam da povrijedim samu sebe. Nisam se dopadala samoj sebi. Bilo me je sramota jer nisam mogla da se izborim sa pritiscima. Povrijeđivala sam svoje ruke i svoje noge. Htjela sam da se ubijem. Sad radim pri humanitarnim organizacijama gdje mogu da vidim da neke žene čine iste stvari sebi, tako da mogu da stvarno razumijem zašto to rade", ispričala je Dajana.

Izvor: Youtube/BBC/Printscreen

Ona je objasnila da je godinama patila od bulimije, ali da nikom nije mogla da priča o tome, zbog čega su je etiketirali kao nestabilnu osobu koja ima svoje hirove.

"Patila sam od bulimije nekoliko godina. To je kao tajna bolest. Držiš to u sebi jer je tvoje samopoštovanje na jako niskom nivou. Misliš da ništa ne vrediš i da si beznačajan. Osjećaš kako ti se želudac diže pet ili šest puta dnevno. Nekad više… Neprijatno ti je, kao da te neko obgrli rukama i jako pritiska. Ali, to je privremeno. Osjećaš odvratnost zbog toga. To je obrazac koji se ponavlja, koji je veoma destruktivan za tebe samog", kazala je Dajana i dodatno objasnila:

"To je bio simptom onoga što se dešavalo u mom braku. Plakala sam da bi mi neko pomogao, ali sam davala pogrešne signale. Ljudi su odlučili su da je to glavni problem – Dajana je nestabilna. To je bio moj mehanizam za bjekstvo od svega. I pomogao mi je, u tom trenutku. Nisam tražila podršku nikoga iz kraljevske porodice. Treba da znate da kad imate bulimiju, vi se stidite samog sebe. Mrzite sebe… Ljudi misle da traćite hranu, pa ste im zato odvratni. Anoreksija je vidljiva, a bulimija nije, zato ljudi misle da sve vrijeme folirate. Nema dokaza."

Pisali su da sam glupača

Dajana je kazala da se ne slaže sa konstatacijom da nije imala zajedničkih interesovanja sa svojim suprugom i da su je mediji pogrešno percipirali kao "glupaču" zbog par nepromišljenih izjava.

"Ne slažem se da smo moj suprug i ja imali različite poglede na svijet i različita interesovanja. Oboje volimo ljude, volimo prirodu, volimo djecu, volimo da pomažemo ugroženim ljudima… Međutim, mene su u jednom trenutku okarakterisali kao glupu. Zažalila sam zbog toga. Čini mi se da mi nikad nije bilo dozvoljeno da imam svoja interesovanja. Uvijek sam bila osamnaestogodišnjakinja koja se vjerila za princa, kojoj niko ne vjeruje da je porasla i sazrela."

Izvor: Profimedia

Znala sam od početka da me Čarls vara

Pred kraj, Dajana je otvoreno progovorilo i o najvećoj tabu temi, prevari svog supruga, koji je sve vrijeme održavao vanbračnu vezu sa Kamilom, njegovom aktuelnom partnerkom, koja sada zauzima poziciju na kojoj je trebala da bude Dajana.

"Znala sam da je moj muž obnovio svoj odnos sa Kamilom, ali nisam bila u poziciji da uradim ništa u vezi toga. Znala sam, na osnovu ženskog instinkta, da se ta veza nastavila. Instinkt me nikad nije prevario. Bilo nas je troje u tom odnosu, tako da je vladala poprilična gužva. Trudili smo se da sačuvamo naš odnos, ali bilo je jako teško. U međuvremenu smo ostali bez snage. Mislim da je razlaz bio veliko olakšanje za oboje. Kad je moj muž tražio razvod, podržala sam ga, iako to nije bila moja volja. Moja želja je da moj muž pronađe svoj mir."

(MONDO)