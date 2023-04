Blinken razgovarao sa Lavrovom, zatražio oslobađanje američkog novinara

Američki državni sekretar Entoni Blinken zatražio je danas od šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova oslobađanje američkog novinara Evana Gerškoviča uhapšenog u Rusiji pod sumnjom za špijunažu.

Izvor: YouTube/Screenshot

U rijetkim telefonskim razgovorima dvojice ministara, Blinken je izrazio veliku zabrinutost Vašingtona "zbog neprihvatljivog pritvaranja američkog novinara", rekao je neimenovani portparol američke diplomatije i dodao da je Blinken zatražio oslobođanje Gerškoviča i još jednog Amerikanca Pola Vilana.

Kako je saopšteno u Moskvi, Lavrov je rekao da je o sudbini američkog novinara uhapšenog u Rusiji nadležan sud.

Lavrov je osudio "medijsku hajku" na Zapadu poslije hapšenja američkog novinara.

"Neprihvatljivo je da zvaničnici Vašingtona i zapadni mediji prave pometnju s jasnom namjerom da ovoj aferi daju političku dimenziju", navedeno je u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Američki predsjednik Džozef Bajden zatražio je prije dva dana od Rusije da Gerškoviča, dok je list Vol strit džornal za koji radi novinar, pozvao na protjerivanje ruskog ambasadora i novinara iz SAD.

Gerškovič (31) izvještač sa ruskog govornog područja, poznat po svojoj temeljnosti, uhapšen je u Jekaterinburgu pod sumnjom za "špijunažu".

On je negirao optužbe protiv njega tokom saslušanja u moskovskom sudu, javili su nedavno ruski mediji i dodali da je američkom novinaru određen pritvor do 29. maja. Taj pritvor može da bude produžen do eventualnog suđenja.

Beta