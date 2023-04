Srbin iz Sudana opisao užasne prizore iz zemlje u kojoj bukti rat

Filip Lujić (30), medicinski tehničar iz Beograda, radi u Sudanu u dječjoj bolnici u mjestu Njala.

Izvor: Profimedia

Njegove utiske iz ove zemlje prenijela je njegova majka nakon nakon što joj se javio pozivom.

Lujić je ispričao da je sedmoro mališana umrlo od rana od gelera.

"Majko, nismo uspjeli da spasemo sedmoro djece! Umiru na moje oči... Izdahnuli su od posljedica ranjavanja. Geleri su ih izmasakrirali... Ovde u Sudanu je pakao, nemamo hrane ni lijekova", rekao je pre Filip prije 72 sata majci.

Filipova majka kaže da njen sin nije mogao ni da pretpostavi da će mu se posao u Africi pretvoriti u borbu za goli život.



On je u Sudan došao prije mjesec dana. Zaposlio se u dječjoj bolnici u mjestu Njala koje je udaljeno 1.230 kilometara od Kartuma, glavnog grada Sudana. Svaki dan se javljao majci.

"Sada se samo molim da je živ! Molim Boga da nije krenuo sa pripadnicima Ujedinjenih nacija u evakuaciju preko Južnog Sudana. Kazao mi je da ima tu opciju, ali kada smo se raspitali, mnogi su nas uvjeravali da to nije bezbjedno... Tamo je jedini Srbin u bolnici, u kojoj pored njega rade Italijani i neka djevojka iz Etiopije. Nema tamo nikog svog. Na vezi sam sa našim konzulom iz Sudana, uvjerava me da su bolnice najbezbjednije mjesto, ali džaba. Ubi me neizvjesnost. Srce hoće da mi iskoči", ispričala je zabrinuta žena za beogradske medije.

Filipu najtež pada to što je mnogo zavolio narod koji se sada guši u ratu, te da su Sudanci dobri i ljubazni i da uprkos velikom siromaštvu, nisu izgubili dostojanstvo.

(MONDO/Informer)