Ima li razloga za zabrinutost? Vještački zaslađivač potencijalno kancerogen, ima ga u nekim pićima i žvakaćim gumama

Nadležno tijelo Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) trebalo bi da sljedećeg mjeseca proglasi aspartam, jedan od vještačkih zaslađivača koji se najčešće koriste u svijetu, potencijalno kancerogenim, rekla su dva izvora upućena u proces.

Izvor: Envato

Aspartam, koji se koristi u proizvodima od dijetalnih koka-kolinih gaziranih pića do žvakaćih guma mars ekstra, naći će se u julu prvi put na listi Međunarodne agencije za istraživanje raka (IARC) kao "vjerovatno kancerogen za ljude", rekli su izvori.

Ova agencija ne izjašnjava se o tome koliko nekog proizvoda osoba može bezbjedno da konzumira. Takav savjet za pojedince dolazi od posebnog stručnog komiteta SZO za aditive u hrani, poznatog kao JECFA, zajedno sa odlukama nacionalnih regulatora.

Međutim, slične odluke IARC-a u prošlosti za različite supstance izazvale su zabrinutost među potrošačima, dovele su do tužbi i izvršile pritisak na proizvođače da promijene recepte i pređu na alternative. To je dovelo i do kritika da procjene IARC-a mogu da zbune javnost.

Komitet SZO za aditive ove godine takođe razmatra upotrebu aspartama. Sastanak ovog tijela počeo je krajem juna, a objavljivanje nalaza očekuje se istog dana kada IARC bude objavio svoju odluku - 14. jula.

SRNA