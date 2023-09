Žele spriječiti da mladi steknu loše navike: Francuska zabranjuje upotrebu jednokratnih elektronskih cigareta

Francuska premijerka Elizabet Born izjavila je danas da će elektronske cigarete za jednokratnu upotrebu uskoro biti zabranjene u državi kao dio nacionalnog plana protiv pušenja.

Izvor: Shuterstock

Elizabet Born je za radio RTL rekla da će vlada uskoro predstaviti svoj novi plan za borbu protiv pušenja ali ne i kada će zabrana stupiti na sangu.

Većina kompanija koje proizvode električne cigarete za jednokratnu upotrebu nudi veliki izbor voćnih i slatkih ukusa koje ih čine privlačnim za mlade.

Postojeća zabrana prodaje takvih cigareta osobama mlađim od 18 godina se ne poštuje. Promovisanje ili reklamiranje takvih proizvoda je takođe zabranjeno.

Francuska premijerka je rekla da je pušenje uzrok 75.000 smrtnih slučajeva godišnje u zemlji i da će zabrana jednokratnih elektronskih cigareta spriječiti da mladi steknu loše navike.

"To je refleks i gest na koji se mladi ljudi naviknu. To je korak do početka aktivnog pušenja", dodala je ona.

(Mondo/Agencije)