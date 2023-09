Bez dogovora u američkom Kongresu o budžetu, sve izvjesnija blokada vlade

Republikanci su odbacili nacrt zakona o finansiranju, na pomolu je gašenje američke vlade.

Republikanci u Predstavničkom domu američkog Kongresa odbacili su danas nacrt zakona o privremenom finansiranju vlade svog lidera, čineći gotovo sigurnim da će se federalne agencije delimično zatvoriti od nedjelje. Glasanjem sa 232 prema 198, Predstavnički dom je odbacio mjeru kojom bi se vladino finansiranje produžilo na 30 dana i spriječilo gašenje. Predlog zakona bi smanjio potrošnju i ograničio imigraciju, republikanski prioriteti koji su imali male šanse da prođu u Senatu pod kontrolom demokrata.

Šef Predstavničkog doma: Neuspjeh je samo ako odustanete

Poraz je ostavio republikance koji kontrolišu Predstavnički dom sa 221 prema 212 bez jasne strategije za sprečavanje zatvaranja koje bi zatvorilo nacionalne parkove, smanjilo plate za do četiri miliona federalnih radnika i poremetilo sve, od finansijskog nadzora do naučnog istraživanja. Poslije glasanja, predsjednik Predstavničkog doma Kevin Makarti rekao je da bi Predstavnički dom i dalje mogao da usvoji produženje finansiranja bez konzervativne politike koja je udaljila demokrate. Ali je odbio da kaže šta će se dalje desiti. Očekuje se da će Dom održati dodatna glasanja u subotu. "Neuspjeh je samo ako odustanete", rekao je on novinarima.

Šta znači blokada vlade Ako Kongres ne usvoji zakon o finansiranju vlade, od nedjelje u ponoć stotine hiljada vladinih službenika u SAD biće poslato na prinudni odmor. Komisija za hartije od vrijednosti će obustaviti većinu regulatornih aktivnosti, a zatvoriće se i Američka služba nacionalne parkove, navodi Rojters.

Ne zna se da li će Senat reagovati na vrijeme

Nije jasno ni da li će Senat reagovati na vreme. Zastupnički dom je trebalo da danas popodne razmotri dvostranački zakon kojim bi se finansirala vlada do 17. novembra, ali bi proceduralne prepreke mogle da odlože konačno glasanje do utorka. Američka ministarka finansija Dženet Jelen izjavila je juče da bi zatvaranje vlade 'podrilo' ekonomski napredak SAD deaktiviranjem programa za mala preduzeća i djecu, što bi moglo da odloži velika poboljšanja infrastrukture.

Gašenje bi bilo četvrto u deceniji i samo četiri mjeseca nakon sličnog gašenja koje je dovelo saveznu vladu u neplaćanje duga od 31 bilion dolara u roku od nekoliko dana. Ponavljanje cele priče izazvalo je zabrinutost na Volstritu, gdje je rejting agencija Moodi's upozorila da bi to moglo da naškodi kreditnoj sposobnosti SAD.

Bajden: Oduzimanje sredstava bi moglo da uzme težak danak za vojsku

Predsjednik Džo Bajden upozorio je da bi zamrzavanje finansiranja moglo ozbiljno da utiče na vojsku. "Ne možemo da se bavimo politikom dok su naše snage potrebne da zaštitimo druge. To je apsolutno napuštanje dužnosti", rekao je demokrata Bajden na ceremoniji penzionisanja generala Marka Milija.

Makarti se nadao da će odredbe o ograničenju republikanskog zakona o potrošnji pridobiti protivnike koji su do sada prkosili naporima da spriječe gašenje. Na kraju, 21 republikanac u Predstavničkom domu stao je na stranu demokrata da odbaci tu mjeru.

