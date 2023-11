Zelenski opsovao Putina u emisiji na američkoj televiziji

Volodimir Zelenski je opsovao Vladimira Putina u emisiji.

Izvor: Youtube/The Telegraph/screenshot/sputnikportal.rs/screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opsovao je ruskog lidera Vladimira Putina tokom gostovanja u emisiji "Meet the Press" na američkom televizijskom kanalu "NBC News". On je rekao da Ukrajinci nisu spremni da predaju svoju slobodu "je***om teroristu" Vladimiru Putinu.

"Imam mnogo snage, ali čak i ako se osećam jako, a imam puno energije, to ne znači da želimo da se borimo cijeli život jer je cokena visoka, kao što sam rekao. Jer rat uzima najbolje od nas, najveći heroji, najbolji ljudi, žene, djeca. To je to. Ali mi nismo spremni da damo slobodu ovom krvavom teroristi Putinu. To je to. Zato se borimo", rekao je on.

Zelenski je takođe pozvao Donalda Trampa da poseti Ukrajinu nakon što je bivši američki predsjednik obećao da bi mogao da okonča rat između Rusije i Ukrajine u roku od 24 sata ako bude ponovo izabran na izborima sljedeće godine.

"Bivši predsjednik Tramp je rekao da za 24 sata može da riješi ovo i okonča rat... Tako da je i on dobrodošao. Predsjednik Bajden je bio ovde i mislim da je razumeo neke detalje koje možete razumjeti samo dok ste ovde", primjetio je on, prenosi Index.hr.

President Zelensky calls out “fucking terrorist” Putin! ❤️pic.twitter.com/JxEgOsY7u5 — Matt Girvin (@GirvinMatt)November 6, 2023

"Ako može da dođe ovde, trebaće mi 24 minuta, da, 24 minuta. Ne više, 24 minuta da objasnim Trampu kako ne može da upravlja ovim ratom u tom vremenskom okviru. On ne može da donese mir zbog Putina", kazao je. Zelenski nije siguran da li će Tramp podržati Ukrajinu ako bude ponovo izabran.

(MONDO)