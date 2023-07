PUTIN JE SLAB, GUBI KONTROLU: Zelenski tvrdi da su Vagnerovci poljuljali autoritet ruskom predsjedniku

Predsjednik Ukrajine prokomentarisao je reakciju Vladimira Putina na pobunu Vagnera.

Odgovor Vladimira Putina na oružanu pobunu Vagnera bio je slab, a ruski predsjednik gubi kontrolu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za CNN. Putin se suočio sa najvećom prijetnjom svom autoritetu u posljednje dvije decenije prošlog mjeseca kada je šef Vagnerove paravojne grupe Jevgenij Prigožin pokrenuo kratkotrajnu pobunu, preuzevši kontrolu nad vojnim objektima u dva ruska grada i marširajući prema Moskvi prije nego što je pristao da prekine pobunu.

"Vidimo Putinovu reakciju. Slabo je", rekao je Volodimir Zelenski za CNN Erin Barnet u Odesi, u intervjuu snimljenom u nedjelju."Prvo, vidimo da on ne kontroliše sve. Vagner se kreće duboko u Rusiju i zauzima određene regione, to pokazuje koliko je to lako učiniti. Putin ne kontroliše situaciju u regionima. Sva ta vertikala moći koju je nekada imao samo se ruši", istakao je Zelenski.

Zelenski je rekao i da izvještaji ukrajinske obavještajne službe pokazuju da Kremlj "mjeri" podršku Prigožinu i tvrdi da polovina Rusije podržava pobunu šefa Vagnera i paravojne grupe.

Prigožin najavio "nove pobjede"

Vlasnik privatne vojne kompanije "Vagner" Jevgenij Prigožin oglasio se danas i najavio "nove pobjede na frontu".

Prigožin je u poruci objavljenoj na "Telegramu" rekao da je siguran da će u bliskoj budućnosti uslijeditinove pobjede "Vagnera" na frontu.

"Želim da shvatite da cilj našeg `Marša pravde` borba protiv izdajnika i mobilizacija našeg društva", rekao je Prigožin u glasovnoj poruci koja traje 41 sekundu, prenosi "Politiko".

Vlasnik "Vagnera" Jevgenij Prigožin optužio je 23. juna rusko Ministarstvo odbrane za napade na kampove te vojne grupe. Borci "Vagnera" su nakon toga zauzeli štab Južnog vojnog okruga u Rostovu na Donu.

Ministarstvo je odbacilo optužbe, a Federalna služba bezbjednosti /FSB/ pokrenula je krivičnu istragu protiv Prigožina zbog organizovanja vojne pobune u zemlji.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se javnosti u subotu, 24. juna, i postupke "Vagnera" opisao kao oružanu pobunu i izdaju, te obećao stroge mjere protiv pobunjenika.

Prigožin je pristao da sa svojim ljudima ode u Bjelorusiju, prema dogovoru sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Lukašenkom, a zauzvrat je u Rusiji ukinuta krivični proces zbog pokretanja pobune.

