Bajden odustao od predsjedničke trke

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden odustao je od predsjedničke trke. Šokantnu vijest objavio je na svom "Instagram" nalogu. Poslije neuspešnog nastupa u predsjedničku debatu sa kandidatom Republikaca, Donaldom Trampom, mediji u Americi su izveštavali da i među demokratama postoje apeli da se Bajden povuče i to se i dogodilo. Evo šta je odlazeći predsjednik Sjedinjenih Država napisao u obraćanju naciji.

"Moji sunarodnici Amerikanci, tokom posljednje tri i po godine ostvarili smo veliki napredak kao nacija. Danas je Amerika najsnažnija ekonomija na svijetu. Napravili smo istorijske investicije u ponovnu izgradnju naše nacije, u snižavanju cijene lijekova za najstarije i u proširenju pristupačne zdravstvene njege za rekordno veliki broj Amerikanaca. Obezbjedili smo neophodnu pomoć milionima veterana koji su bili izloženi toksičnim supstancama. Usvojlii smo prvi zakon o bezbjednosti oružja u 30 godina. Postavili smo prvu Afroamerikanku u Vrhovni sud. Usvojili smo najznačajnije pravne norme u vezi sa klimatskim promjenama u istoriji svijeta. Amerika nikad nije bila u boljoj poziciji da vodi ove na kojoj se nalazi danas"

Znam da ništa od ovoga ne bi bilo ostvarljivo bez vas, američkog naroda. Zajedno smo pobijedili pandemiju koja se događa jednom u vijeku i najgoru ekonomsku krizu od Velike depresije. Zaštitili smo i očuvali svoju demokratiju. I revitalizovali smo i ojačali naše saveze širom svijeta.

Bila je najveća čast moga života da služim kao vaš predsjednik. I dok je bila moja namjera da se ponovo kandidujem, vjerujem da je u najboljem interesu moje partije i zemlje da se povučem i da fokusiram isključivo na ispunjenje svojih predsjedničkih dužnosti u preostalom trajanju svog mandata. Obratiću se naciji kasnije ove nedelje sa više detalja o svojoj odluci.

Za sada, dozvolite mi da izrazim najdublju zahvalnost svioma koji su radili naporno da bi me videli ponovo izabranog. Hoću da zahvalim potpredsjednici Kamali Haris jer je bila izvrstan partner u svemu što je radila. I dozvolite mi da izrazim srdačno priznanje američkom narodu zbog vjere i poverenja koje mi je pružio. Vjerujem danas u ono što sam oduvijek vjerovao - da ne postoji ništa što Amerika ne može da uradi - kada to činimo zajedno. Samo je potrebno da se setimo da smo mi Sjedinjene Američke Države".

On je saopštio da je u interesu Demokratske stranke da se povuče kako bi mogao maksimalno da se fokusira na sve obaveze koja ima do kraja mandata. On se prethodnih nekoliko mjeseci suočavao sa velikim pritiskom da se povuče zbog svojih godina i zdravlja.

