Tramp: Putin me uvrijedio jer je podržao Kamalu, ali mislim da je to učinio sa osmijehom

Kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država iz Republikanske partije Donald Tramp prokomentarisao je izjave Vladimira Putina o podršci kandidaturi Kamale Haris na izborima.

Izvor: YouTube/printscreen/Global News

Ranije ove sedmice, Putin je rekao da je njegov favorit na američkim izborima bio Džozef Bajden, ali pošto je on ispao iz trke i podržao Kamalu Haris, Rusija će to takođe učiniti.

Na to je Tramp rekao da "dobro poznaje Putina", a da ga je izjava o Kamalinoj "podršci" ga je "veoma uvrijedila".

"Pitam se zašto je podržao Kamalu. Ne, on je šahista. Da li treba da budem kongresmen? Treba li da budem uznemiren zbog toga? A?... Da li je to uradio osmjehujući se? Mislim da je to vjerovatno uradio. Ja ne znam, ko zna, to niko neće saznati, devetnaest koraka ispred nas“, naveo je bivši predsjednik na mitingu u Viskonsinu.

On je dodao da "niko u istoriji nije bio strožiji prema Rusiji od Trampa", a Putin to navodno "zna kao niko drugi".

Bijela kuća je prethodno savjetovala Moskvu da prestane da se miješa u američke predsjedničke izbore i kritikovala javne diskusije lidera Kremlja o "podršci" određenim kandidatima.

(Aagencije)