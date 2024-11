"Plašim se da ni Tramp ne može da zaustavi sukob Putina i Zelenskog": Aleksandar Vučić o ratu u Ukrajini

Aleksandar Vučić izneo je svoje mišljenje o ratu u Ukrajini i mogućnosti primirja.

Izvor: Pink TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na televiziji "Pink" gde je govorio o sukobu poslanika vlasti i opozicije u Narodnoj skupštini, a nakon toga je komentarisao rat u Ukrajini. Spomenuo je i Njemačku koja već priprema skloništa.

"Nijemci već čiste skloništa. Ja sam rekao prije nekoliko mjeseci, na žalost bio sam u pravu. Ređao sam činjenice. Plašim se da uprkos svemu, a do Trampa ima još dva mjeseca, da išta može da se zaustavi, pa ni da Tramp može da zaustavi. Znam Putina. Osjeća obavezu prema poginulima da se ispune ciljevi Specijalne vojne operacije i neće popustiti. Zelenski mi je rekao da nije za primirje. Ja sam njemu rekao da mislim da mu to ne ide u korist. Isto mi je rekao i predsjednik Putin. Ja mislim da je to jedina nada za cijeli svijet", rekao je Vučić.

