"Podnesi ostavku prije nego što sve izgori": Demonstranti postavili ultimatum Ediju Rami, premijer Albanije im odgovorio

Hiljade mladih Albanaca izašle su na ulice Tirane četvrtog dana protesta protiv premijera Edija Rame, a demonstracije su praćene razbijanjem izloga, sukobima sa policijom i nemirima širom zemlje.

Izvor: AP Youtube printscreen

Hiljade mladih Albanaca marširale su u petak ulicama Tirane, razbijajući pojedine prozore i semafore, četvrtog dana sve nasilnijih protesta koje predvode studenti, zahtevajući ostavku premijera Edija Rame, prenosi Rojters.

Demonstracije, koje se šire širom zemlje, u četvrtak su prerasle u nerede u prijestolnici, kada su demonstranti razbijali prozore, upali u banku i sukobili se sa policijom.

Protestima su prethodili višemjesečni, uglavnom mirni skupovi, za koje studenti tvrde da ih je vlada ignorisala.

Alleged "Students' Protest" in Tirana, Albania, Intensifies As "Protesters" Demand Resignation Of Their Prime Minister#Albania #Europe https://t.co/gH7gzyk9di — India Strikes YT (@IndiaStrikes_)October 16, 2026

"Podnesi ostavku prije nego što sve izgori"

"Guraju nas do krajnjih granica", rekao je devetnaestogodišnji demonstrant Enea, koji nije želio da otkrije prezime iz straha od hapšenja.

On je premijeru Ediju Rami uputio poruku: "Podnesi ostavku što je prije moguće, prije nego što sve izgori."

Studenti optužuju državne zvaničnike za korupciju i zanemarivanje obrazovanja, a dodatno nezadovoljstvo izazvala je prodaja netaknutih dijelova albanske obale za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa koji podržava Džared Kušner, zet američkog predsjednika Donalda Trampa.

Nemiri predstavljaju izazov za Ramu, koji je prošle godine osvojio četvrti mandat, obećavajući da će Albaniju uvesti u Evropsku uniju. Njegov cilj je da zemlja postane članica EU već 2028. godine.

"Nećemo se povinovati nasilju", poručio je Rama na Fejsbuku.

Privrednici mole demonstrante da im ne uništavaju lokale

Studenti, od kojih su mnogi nosili maske, suočili su se sa kordonima interventne policije ispred zgrade Ministarstva obrazovanja. Pojedini mali privrednici spustili su zaštitne roletne na svojim lokalima i istakli poruke: "Uz vas smo. Ne uništavajte naše lokale."

U primorskom gradu Lješu policija se sukobila sa demonstrantima koji su bacali kamenice.

Vidi opis "Podnesi ostavku prije nego što sve izgori": Demonstranti postavili ultimatum Ediju Rami, premijer Albanije im odgovorio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adnan Beci / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Olsi Shehu / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Armend NIMANI / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Protesti su se proširili i na Elbasan, Skadar i Korču, gdje su demonstranti razbijali prozore i palili kontejnere, prenijeli su lokalni mediji.

"Mirno protestujemo već 140 dana, a niko nas nije čuo. Zato je ovo naša jedina prilika da se naš glas čuje i da dobijemo prava koja zaslužujemo", izjavila je devetnaestogodišnja demonstrantkinja koja se predstavila samo kao Klea.

PROTEST: Ongoing student-led protests connected to Albania’s Flamingo Revolution have produced repeated clashes outside the Ministry of Education in Tirana.On 16 October 2026, local media reported that police used water cannons and tear gas while detaining and dragging a protester, with arrests occurring on both sides. Reuters, the BBC, and Al Jazeera have covered the multi-day demonstrations. — De Emiratez (@officialkpalaps)October 16, 2026

Sporni projekat povezan sa Trampovim zetom

Demonstracije su pokrenute zbog planova za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa, koji je već predmet pravnih sporova.

Mještani su u julu za Rojters tvrdili da je njihovo zemljište nezakonito prodato za potrebe izgradnje.

Rojters je kasnije objavio da je muškarac koji je prodao zemljište bio na potjernici tužilaštva zbog trgovine drogom, što je njegov advokat negirao.

Agencija nije pronašla dokaze o nezakonitim radnjama Džareda Kušnera, koji nije direktno uključen u spor sa mještanima.

Politički analitičar Afrim Krasnići ocijenio je da mlađe generacije ne vide budućnost u Albaniji.

Izvor: ANNABELLE GORDON / UPI / Profimedia

"Oni vide da su svi resursi u zemlji, politički, ekonomski i svi ostali, u rukama oligarha", rekao je Krasnići za Rojters.

Korupcionaški skandali godinama narušavaju ugled Albanije, dok analitičari upozoravaju da je zemlja postala važno središte kriminalnih grupa koje nastoje da operu novac stečen trgovinom drogom i oružjem, što dodatno komplikuje njen put ka Evropskoj uniji.

(Mondo)