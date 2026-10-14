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Bukti rat na ulicama Tirane! Studenti zapalili banku i opštinu, ima povrijeđenih

Bukti rat na ulicama Tirane! Studenti zapalili banku i opštinu, ima povrijeđenih

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Studentski protesti u Albaniji prerasli su u brutalne sukobe sa policijom, pri čemu su demonstranti palili zgrade ministarstva, opštine i privatne mikrofinansijske institucije.

Protesti u Albaniji sukobi sa policijom Izvor: X/The Associated Press

Zapaljena filijala mikrofinansijske institucije u Tirani, 16 osoba uhapšeno nakon nasilnih protesta

Filijala finansijske institucije „Iute Kredit“ u Tirani zapaljena je danas tokom drugog dana protesta koji se održavaju u blizini albanskog Ministarstva prosvjete. Demonstracije, organizovane zbog zahtjeva za poboljšanje uslova u obrazovanju, prerastaju u nasilne sukobe, a na meti demonstranata našle su se državne institucije i privatne kompanije, javljaju agencije.

Prema snimcima koje su objavili Rojters i AP, demonstranti su razbili prozore na prostorijama mikrofinansijske institucije, ušli u objekat i iznijeli namještaj i opremu, koje su potom zapalili nasred ulice. Incident se dogodio nakon što su se demonstranti prethodne večeri, poslije sukoba sa policijom u blizini Ministarstva prosvjete, uputili ka filijali „Iute Kredit“, smještenoj u blizini ambasade Vatikana.

Tokom protesta oštećeni su i drugi objekti. U Ulici Ded Đon Luli nasilno su obijena vrata zgrade opštine Tirana, a zapaljen je i prvi sprat zgrade. Gorjele su i kartonske kutije, kante za smeće i reklamni materijal, dok su pojedini demonstranti gađali policiju i državne institucije kamenjem, ciglama, betonskim blokovima i Molotovljevim koktelima.

Povrijeđeni demonstranti, policajci i novinari

Tokom protesta u utorak izbili su sukobi između demonstranata i policije, koja je intervenisala suzavcem, vodenim topovima i drugim sredstvima kako bi rastjerala okupljene.

Prema podacima policije, uhapšeno je 16 osoba, dok je protiv još 49 pokrenut krivični postupak zbog nasilja tokom demonstracija.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije saopštilo je da je ukupno 13 osoba zatražilo medicinsku pomoć u Univerzitetskom bolničkom centru „Majka Tereza“ i Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju. Među njima su bili demonstranti, policajci, predstavnici medija i građani.

Šest policajaca zadobilo je povrede oštrim predmetima, uglavnom po rukama i nogama. Nakon ukazane medicinske pomoći otpušteni su iz bolnice. Dvoje predstavnika medija takođe je zatražilo pomoć i pušteno je kući, dok su medicinsku pomoć zatražila i dva prolaznika.

Najteže je povrijeđen 19-godišnji demonstrant, koji je zadobio prelom desne potkoljenice. Šef hitne pomoći Agustin Suma izjavio je da nakon protesta nije bilo intubiranih pacijenata niti smrtnih slučajeva. Jedna osoba je hospitalizovana i ostaće pod nadzorom ljekara, dok se stanje druge osobe prati.

Medicinsku pomoć zbog povreda glave dobio je i predstavnik austrijskog diplomatskog kora.

Suspendovano pet policijskih službenika

Nakon što se pojavio snimak na kojem se vidi kako policajci prate 19-godišnjeg demonstranta sa prelomom noge, pokrenuta je provjera postupanja policijskih službenika.

Po nalogu generalnog direktora policije suspendovana su četiri policajca i načelnik reda u Policijskoj stanici broj jedan, zamjenik komesara F. K. Tako je ukupno pet policijskih službenika udaljeno sa dužnosti.

Direkcija za profesionalne standarde pokrenula je disciplinsku istragu, dok Agencija za nadzor policije (AMP) i tužilaštvo ispituju okolnosti incidenta.

Ministar unutrašnjih poslova Albanije Ervin Demo osudio je napade na policajce i uništavanje javne i privatne imovine, ali je naglasio da intervencije policije moraju biti zakonite, neophodne i srazmjerne.

On je poručio da će svi navodi o nezakonitoj ili prekomjernoj upotrebi sile biti ispitani i da odgovornost mora biti utvrđena pojedinačno, na osnovu konkretnih postupaka. Pozvao je na smanjenje tenzija, sprečavanje novih sukoba i zaštitu novinara tokom izvještavanja sa terena.

Demo je istakao da pravo na mirni protest ne opravdava nasilje, ali i da država mora poštovati osnovne slobode i obezbijediti odgovornost institucija.

Studenti traže bolje uslove obrazovanja

Protesti su počeli u utorak popodne, a u početku su protekli bez većih incidenata. Situacija se promijenila kada je grupa demonstranata počela da čupa metalne ograde postavljene duž trotoara ispred Ministarstva prosvjete. Nakon što su ograde srušene, dio okupljenih, među kojima su bili i oni sa prekrivenim licima, počeo je da baca predmete prema zgradi.

Policija je potom intervenisala, a veći broj demonstranata je priveden.

Organizatori su naveli da su protesti pokrenuti zbog loših uslova na univerzitetima, visokih troškova obrazovanja, nedostatka finansijske podrške i neizvjesnih mogućnosti zaposlenja nakon diplomiranja. Pojedini učesnici izrazili su i nezadovoljstvo radom vlade.

Prema izvještajima medija, demonstracije su dio šireg antivladinog pokreta „Flamingo“, čiji učesnici traže ostavku premijera Edija Rame, uz optužbe za korupciju. Na protestima su se mogli čuti i zahtjevi za odlazak opozicionog lidera Salija Beriše, što ukazuje na šire političko nezadovoljstvo u zemlji.

Nasilje se sa prostora ispred Ministarstva prosvjete proširilo prema zgradi opštine Tirana i drugim dijelovima grada, a istrage o incidentima i postupanju policijskih službenika su u toku.

(Tanjug, Srna/Mondo)

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Tirana protesti demonstracije Albanija

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