Špankinja Betris Flamini provela je 500 dana sama u pećini na 70 metara dubine, a naučnici su ostali u šoku kada su vidjeli šta joj je tolika izolacija uradila.

Izvor: YouTube/South China Morning Post

Španska ekstremna sportistkinja i alpinistkinja Betris Flamini propustila je prelomne istorijske događaje, poput početka rata u Ukrajini i smrti britanske kraljice Elizabete II, iz vrlo nesvakidašnjeg razloga, bukvalno je živjela u pećini.

Ovaj nesvakidašnji izazov započela je 20. novembra 2021. godine, kada se spustila u pećinu u okolini Motrila u provinciji Granada, na dubinu od čak 70 metara. Pod zemljom je provela nevjerovatnih 500 dana u potpunoj izolaciji, u okviru naučnog projekta koji je proučavao granice ljudskog uma i prirodne cirkadijalne ritmove.

Bez sata, telefona i svijesti o vremenu

Tokom cijele podzemne misije, Betris nije imala nikakvu komunikaciju sa spoljnim svijetom niti uvid u protok vremena. Dok je dane provodila u mraku i tišini, tim psihologa, naučnika i speleologa neprestano je iz daljine nadgledao njeno fizičko i mentalno stanje.

Vidi opis Eksperiment koji je pomjerio granice: Špankinja provela 500 dana u pećini bez kontakta sa spoljnim svijetom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/South China Morning Post Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/South China Morning Post Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/South China Morning Post Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/South China Morning Post Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/South China Morning Post Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/South China Morning Post Br. slika: 6 6 / 6 AD

Izolacija je bila toliko potpuna da je Betris potpuno izgubila osjećaj za realnost. Kada je istraživački tim konačno stigao do nje u aprilu 2023. godine da je izvede na svjetlost dana, bila je ubijeđena da je u mraku provela svega 160 do 170 dana i da njen eksperiment još uvijek traje.

"Još uvijek sam zaglavljena na 21. novembru 2021. Ne znam apsolutno ništa o svijetu", bile su njene prve riječi po izlasku.

Jezive halucinacije i neslaganje naučnika

Dugotrajni boravak u tišini i mraku donio je zastrašujuće psihološke posljedice. Betris je ubrzo počela da doživljava jasne auditivne halucinacije. Prema njenim riječima, dok čovjek ćuti u potpunom mraku, mozak počinje sam da stvara i izmišlja zvuke.

U jednom momentu, pojava je postala toliko intenzivna da je od naučnika tražila da joj spuste diktafon kako bi snimila te zvuke, čvrsto vjerujući da niko i ništa ne halucinira.

Ovakvo stanje izazvalo je ozbiljnu raspravu među stručnjacima. Pojedini članovi tima smatrali su da su zvuci koje čuje alarmantan znak duboke psihičke traume i tražili su hitan prekid eksperimenta.

S druge strane, sportski psiholog Debora Godoj Iskjerdo procijenila je da se Betris odlično nosi sa stresom i da su takve pojave uobičajene u ekstremnoj samoći. Umjesto prekida, odlučili su da joj spuste dodatne knjige i slagalice kako bi joj okupirali pažnju.

Kako je preživjela 500 dana pod zemljom?

Da bi sačuvala zdrav razum i održala tijelo u formi, Špankinja je uspostavila strog dnevni ritam. Vrijeme je provodila vježbajući na ograničenom prostoru, crtajući i pletući vunene kape. Tokom 500 dana provedenih pod zemljom uspješno je pročitala čak 60 knjiga.

Međutim, iako su naknadni ljekarski pregledi pokazali da joj je opšte zdravstveno stanje stabilno, podzemni uslovi ostavili su vidljive posljedice na njenom tijelu.

Zbog nedostatka prostora za kretanje imala je ozbiljne poremećaje ravnoteže, pa je hodala nestabilno i pognuto. Zbog odsustva sunčeve svjetlosti morala je dugo da nosi tamne naočare, otkazao joj je dio perifernog vida, a primijetila je i značajno oslabljeno kratkoročno pamćenje.

Uprkos halucinacijama, narušenom vidu i fizičkoj iscrpljenosti, Betris je po izlasku na površinu svoj nesvakidašnji i jeziv podvig kratko opisala kao "odlično i neponovljivo iskustvo".