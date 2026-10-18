Francuska i Njemačka sklopile veliki dogovor o budućnosti autoindustrije: Žele da ublaže pravila EU

Pariz i Berlin dugo se nisu slagali oko pravca kojim bi Evropa trebalo da krene u pokušaju da oporavi svoju automobilsku industriju, pa će ovaj sporazum vjerovatno oblikovati buduću politiku kontinenta.

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Francuska i Njemačka su podržale ublažavanje pravila Evropske unije o emisijama štetnih gasova iz automobila u okviru sporazuma o automobilskoj industriji, potvrdili su diplomatski izvori za Frans pres (AFP).

Dvije evropske ekonomske sile takođe su se saglasile da se Velika Britanija uključi u definiciju vozila koja bi se smatrala proizvodima sa oznakom "proizvedeno u Evropi", u okviru mjera EU čiji je cilj jačanje industrije, navodi se u nacrtu dokumenta u kojem je predstavljen sporazum.

Pariz i Berlin dugo se nisu slagali oko pravca kojim bi Evropa trebalo da krene u pokušaju da oporavi svoju posrnulu automobilsku industriju, pa će ovaj sporazum vjerovatno oblikovati buduću politiku kontinenta.

Njemačka je tražila manje stroge ciljeve za smanjenje emisija ugljen-dioksida za proizvođače automobila, kao i široko tumačenje oznake "proizvedeno u Evropi", koje bi obuhvatilo ključne trgovinske partnere izvan EU.

Francuska se, s druge strane, zalagala za očuvanje klimatskih ambicija i za to da sistem javnih nabavki u okviru oznake "proizvedeno u Evropi" ostane u isključivoj nadležnosti država članica EU.

Nacrt pokazuje da je Berlin odnio pobjedu u prvom sporu, dok je Pariz pobijedio u drugom. Sporazum je privremen, dok ga Berlin konačno ne odobri, izjavile su diplomate.

EU ublažava pravila za automobilsku industriju

Evropska komisija ranije je predložila da se odustane od zabrane prodaje novih automobila sa benzinskim i dizel motorima u EU od 2035. godine, u korist zahtjeva da proizvođači smanje emisije izduvnih gasova iz novih vozila za 90 odsto.

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Preostalih 10 odsto emisija trebalo bi da bude kompenzovano kroz različite kredite, između ostalog i upotrebom čelika sa niskim emisijama ugljenika. Francusko-njemački sporazum ukida taj zahtjev, navodeći da proizvođači ne bi trebalo da kompenzuju preostale emisije.

Sporazum takođe otvara mogućnost da se automobili koji koriste obnovljiva goriva svrstaju u vozila sa "nultom emisijom", a proizvođačima znatno olakšava ispunjavanje ciljeva za smanjenje emisija ugljen-dioksida.

Takozvani "superkrediti", za koje je Evropska komisija predložila da ih proizvođači dobijaju za male, "pristupačne" električne automobile, prošireni su na sva vozila, "bez obzira na njihovu veličinu ili dužinu“.

Sporazum o oznaci "proizvedeno u Evropi" ograničava njenu primjenu na automobile u 27 država članica EU, uz mogućnost selektivnog uključivanja nekoliko drugih zemalja, prije svega Velike Britanije i Norveške, pod određenim uslovima.

(EUpravo zato/Index.hr)