Šesta noć haosa u Moskvi, dronovi nadlijetali rusku prijestonicu: Aerodromi zatvoreni, stotine letova kasne

Ruska prijestonica suočava se sa novim ozbiljnim poremećajima u vazdušnom saobraćaju, dok vlasti uvode vanredne mjere bezbjednosti zbog učestalih prijetnji iz vazduha.

Izvor: Youtube/ Skyships Eng

Letovi iznad Moskve bili su ograničeni šestu noć zaredom, između 16. i 17. oktobra, pokazuju podaci o praćenju vazdušnog saobraćaja i saopštenja ruske Federalne agencije za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija), prenosi "The Kyiv Independent".

Najnovija ograničenja uvedena su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski 15. oktobra saopštio da Ukrajina više neće odustajati od napada na ruske rafinerije nafte. Iste noći obustavljeni su letovi u Moskvi i Sankt Peterburgu.

Rosavijacija je kasno uveče 16. oktobra saopštila da tri od četiri glavna moskovska aerodroma, Vnukovo, Domodedovo i Žukovski, privremeno obustavljaju rad zbog bezbednosnih rizika.

"Uvedena su privremena ograničenja za dolaske i odlaske aviona. Ova ograničenja su neophodna kako bi se obezbijedila bezbjednost letova", saopštila je agencija.

Ranije tog dana rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je civilni vazdušni saobraćaj u Moskovskoj oblasti stavljen pod "poseban nadzor" ministarstva i Rosavijacije.

Prethodne večeri Rosavijacija je objavila da su letovi obustavljeni na sva četiri moskovska aerodroma, kao i na aerodromu Pulkovo u Sankt Peterburgu.

Veliki poremećaji na moskovskim aerodromima

Iako Rosavijacija u početku nije objavila ograničenja na aerodromu Šeremetjevo tokom noći između 16. i 17. oktobra, nezavisni podaci o praćenju letova pokazivali su da i taj aerodrom ima ozbiljne probleme i kašnjenja.

Prema podacima servisa "Flightradar24", Šeremetjevo je u trenutku izvještavanja bio peti aerodrom na svijetu po stepenu poremećaja u saobraćaju, uz ocenu da se suočava sa "velikim problemima".

Rosavijacija je zatim oko dva sata posle ponoći po lokalnom vremenu objavila da su privremena ograničenja uvedena i na aerodromu Šeremetjevo.

Istovremeno, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da je do 1.30 časova 17. oktobra presretnuto gotovo 30 dronova koji su se kretali prema ruskoj prijestonici.

Najnovija obustava predstavlja šestu uzastopnu noć tokom koje su uvedena ograničenja vazdušnog saobraćaja iznad Moskve, što je dovelo do dugih redova putnika i stotina odloženih letova.

Rusko Ministarstvo saobraćaja saopštilo je da zbog nastale situacije raspoređuje dodatno osoblje na aerodromima u prijestonici.

Ruske vlasti tvrde da su oborile stotine dronova

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin tvrdio je da je Ukrajina tokom noći između 13. i 15. oktobra lansirala gotovo 500 dronova prema Moskovskoj oblasti i da ih je sve presrela ruska protivvazdušna odbrana.

Prema njegovim tvrdnjama, naredne noći iznad Moskve oboreno je gotovo 100 ukrajinskih dronova.

Ove navode nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Ukrajina je prethodno tri dana obustavila napade na ruske rafinerije nafte kako bi izašla u susret zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je jednostrano objavio energetsko primirje između Kijeva i Moskve.

Tramp je tvrdio da ukrajinski napadi na ruske rafinerije izazivaju rast cena nafte i dizela širom svijeta, iako, prema pisanju ukrajinskog medija, postoje pokazatelji da je rat koji SAD vode u Iranu glavni uzrok poskupljenja.

Zelenski najavio nastavak napada na ruske rafinerije

Dok je Zelenski pokušavao da izađe u susret zahtjevima američkog predsjednika, koji je pretio obustavom razmjene obavještajnih podataka sa Ukrajinom, Rusija je nastavila intenzivne napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu.

U međuvremenu je postignut i sporazum o kupovini ruskog dizela, navodi "The Kyiv Independent".

Ukrajinski predsjednik je 15. oktobra saopštio da je pauza u napadima na ruske rafinerije završena.

"Završili smo", poručio je Zelenski.

Njegova izjava uslijedila je u trenutku pojačanih tenzija između Vašingtona i Kijeva, dok se Moskva već danima suočava sa ograničenjima vazdušnog saobraćaja zbog prijetnji dronovima.