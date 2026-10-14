Estonski ministar odbrane Martin Herem komentarisao je sumnje o namjernom odugovlačenju rata u Ukrajini i naglasio potrebu za podrškom Ukrajini.

Izvor: EPA Robert Ghement, Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Ministar odbrane Estonije Martin Herem odgovorio je na sumnje da je NATO-u u interesu da odugovlači rat u Ukrajinii naglasio neophodnost podrške Ukrajini kako bi pobijedila.

Od Herema je zatraženo da prokomentariše pitanje da li bi pojedini saveznici mogli biti zainteresovani da što duže zadrže trenutno stanje, u kojem Rusija vodi rat u Ukrajini, kako ne bi mogla da napadne NATO, piše Evropska pravda.

"Čuo sam to pitanje mnogo puta. I neko bi mogao reći: da, to ima smisla. Ali, reći ću vam iskreno: možda kraj rata nosi određene rizike za nas i značiće da prijetnja po nas raste, ali takva logika bila bi u suprotnosti sa našim vrijednostima, težnjom ka slobodi i demokratiji. A ako zažmurimo pred sopstvenim vrijednostima – vrlo brzo ćemo izgubiti sve", odgovorio je on.

Ministar odbrane Estonije istakao je potrebu da se Ukrajina podrži što je više moguće – "ne samo da bi se rat obuzdao, već da bi se pomoglo Ukrajini da pobijedi".

"Ne mogu sebi da dozvolim da kažem nešto poput: 'Neka rat traje u Ukrajini, tako neće stići do nas'. Ne, ja želim pobjedu Ukrajine. To je moje uvjerenje", naglasio je.

Vidi opis Da li NATO namjerno odugovlači rat u Ukrajini kako ih Rusija ne bi napala? Estonski ministar šokirao odgovorom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Na dodatno pitanje da li smatra da saveznici Estonije u NATO-u dijele isto mišljenje, Herem je naveo da mu je "teško da povjeruje da Letonci, Finci, Litvanci ili Poljaci imaju takav plan – da natjeraju Rusiju da duže ratuje u Ukrajini".

"Možda sam previše naivan, ali kažem: ne vjerujem u to. Zato što svi mi – Finci, Letonci, Litvanci – u Ukrajini vidimo svoje alter ego. I, naravno, ne želimo da Ukrajina pati. U suprotnom ne bismo trošili toliko novca, resursa i ne bismo vam posvećivali toliko pažnje. A mi to radimo", zaključio je estonski ministar.

Takođe smatra da će Rusija sigurno "testirati" neku od zemalja, bez obzira na to kako se završi rusko-ukrajinski rat.

(Mondo)