Papa Lav se obratio nakon operacije raka pluća: "Ovo iskustvo me je približilo svima koji pate"

Papa Lav XIV uspješno se oporavlja nakon operacije raka pluća i već se obratio vjernicima sa balkona Apostolske palate, poručivši da se postepeno vraća dužnostima.

Izvor: Alberto PIZZOLI / AFP / Profimedia

Papa Lav XIV obratio se vjernicima prvi put nakon operacije raka pluća, poručivši da ga je to iskustvo dodatno približilo svima koji pate.

Sedamdesetjednogodišnji poglavar Rimokatoličke crkve predvodio je nedjeljnu molitvu sa balkona Apostolske palate, sa istog mjesta sa kojeg je samo nedjelju dana ranije saopštio da mora na operaciju. Na Trgu Svetog Petra okupile su se hiljade vjernika kako bi ga pozdravile, javlja CNN.

Papa se zahvalio ljekarima na pruženoj njezi i svima koji su se molili za njegovo zdravlje, istakavši da se postepeno vraća svojim svakodnevnim dužnostima. Njegovo obraćanje poklopilo se sa rimskim maratonom, dok su hiljade trkača prolazile glavnom saobraćajnicom ka Trgu Svetog Petra.

Ipak, tačno u podne svi pogledi bili su usmjereni ka prozoru Apostolske palate, sa kojeg se Papa okupljenima obratio čvrstim i snažnim glasom.

Poglavar je napustio bolnicu Đemeli, nakon operacije kojom mu je uklonjena izraslina na plućima. Naknadno je potvrđeno da je riječ o adenokarcinomu, najčešćem obliku karcinoma pluća. Vijest o dijagnozi, objavljena prije četiri dana, iznenadila je Vatikan, s obzirom na to da je Papa bio poznat po izuzetno dobroj fizičkoj kondiciji.

Put u Latinsku Ameriku odvijaće se po planu

Ljekari navode da se Papa uspješno oporavlja i procjenjuju da je spreman za planiranu turneju po Latinskoj Americi od 6. do 17. novembra. Profesor dr Stefano Margaritora, hirurg koji je operisao Papu, izjavio je za Vatikan Njuz, da ne postoje klinički razlozi zbog kojih bi to putovanje trebalo odložiti.

Papina turneja obuhvata posjete Urugvaju, Argentini i Peruu, zemlji u kojoj je godinama služio kao misionar i biskup. Plan putovanja uključuje i boravak u Kusku, gradu koji se nalazi na oko 3.350 metara nadmorske visine, gdje je nivo kiseonika u vazduhu za oko trećinu niži u odnosu na nivo mora.