U ovom selu sunce nestaje na šest mjeseci: Stanovnici pronašli nevjerovatan način da pobijede tamu

Stanovnici norveškog grada Rjukana gotovo šest mjeseci godišnje ne vide direktnu sunčevu svjetlost zbog visokih planina koje ih okružuju, ali su pronašli neobično rješenje koje je privuklo pažnju svijeta.

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U malom norveškom gradu Rjukanu, smještenom duboko između visokih planina, stanovnici se svake jeseni suočavaju sa neobičnom pojavom. Sunčevi zraci prestaju da dopiru do gradskog trga krajem septembra, a ponovo se pojavljuju tek sredinom marta. Iako danju nije potpuni mrak, grad mjesecima ostaje u sjenci, zbog čega su njegovi stanovnici odlučili da pronađu način da vrate sunčevu svjetlost u svoje svakodnevne živote.

Rjukan se nalazi oko tri sata vožnje sjeverozapadno od Osla, u uskoj dolini Vestfjord, okružen strmim planinama. Iznad grada uzdiže se i planinski vrh Gaustatopen, visok oko 1.800 metara, koji zajedno sa okolnim planinama sprečava direktne sunčeve zrake da dopru do naselja tokom hladnijeg dijela godine.

Grad je početkom 20. vijeka osnovao norveški inženjer i industrijalac Sem Ejde, koji je iskoristio snagu obližnjeg vodopada za proizvodnju hidroelektrične energije i razvoj industrije. Ipak, ni njegov tehnološki napredak nije mogao da promeni činjenicu da stanovnici veliki dio godine provode bez direktnog sunca, piše The Guardian.

Ogromna ogledala vratila sunce u grad

Rješenje je stiglo zahvaljujući Martinu Andersenu, umjetniku koji se u Rjukan doselio 2001. godine.

Šetajući sa djetetom, primijetio je da svakog dana mora da odlazi sve dalje niz dolinu kako bi pronašao sunčevu svjetlost. Krajem septembra sunce bi potpuno nestalo sa gradskog trga, dok su osunčani planinski obronci ostajali vidljivi iznad grada.

"Videli bismo plavo nebo iznad nas i sunce visoko na planinskim padinama, ali jedini način da dođemo do njega bio je da napustimo grad", ispričao je Andersen za The Guardian.

Tako je nastala ideja o postavljanju ogromnih ogledala na planinu iznad grada, koja bi odbijala sunčeve zrake i usmjeravala ih ka centralnom trgu.

Nakon 12 godina planiranja i priprema, projekat je konačno realizovan 2013. godine.

Na planini, oko 450 metara iznad grada, postavljena su tri velika ogledala, ukupne površine 51 kvadratni metar. Njima upravljaju računari, dok energiju za rad obezbjeđuju solarni paneli.

Ogledala prate kretanje sunca i odbijaju njegove zrake prema gradskom trgu, stvarajući osvijetljenu površinu od približno 600 kvadratnih metara.

Prema podacima iz projekta, reflektovana svjetlost dostiže između 80 i 90 odsto intenziteta direktne sunčeve svjetlosti.

Stanovnici nisu mogli da vjeruju svojim očima

Kada su ogledala prvi put počela da osvjetljavaju gradski trg, stanovnici su sa oduševljenjem izlazili napolje kako bi osjetili sunčevu toplinu.

Djeca su se igrala na osvijetljenom prostoru, stariji građani sjedili su na klupama, dok su brojni prolaznici fotografisali neobičan prizor.

Izvor: Soerboe, Krister / AFP / Profime

"To je sunce!", uzviknula je stanovnica Ingrid Sparbo, koja je čitav život provela u Rjukanu.

"Čovek se nekako navikne na sjenku. Na kraju prestane i da razmišlja o tome. Ali ovo je tako toplo. Ne samo fizički, već i psihički", ispričala je za The Guardian.

Ipak, nisu svi od početka bili oduševljeni ovom idejom.

Projekat izazvao polemike zbog ogromnih troškova

Postavljanje ogledala koštalo je približno pet miliona norveških kruna, zbog čega su pojedini stanovnici smatrali da novac treba uložiti u važnije potrebe grada, poput škola, puteva i brige o starijim građanima.

Organizovane su čak i peticije protiv projekta, ali su mnogi protivnici promijenili mišljenje kada su vidjeli rezultate.

"Bio sam odlučno protiv toga. I dalje imam nedoumice oko troškova održavanja. Ali prijatno je stajati ovdje. Dovoljno je samo pogledati lica ljudi", rekao je penzioner Nils Egerud.

Gradonačelnik Steinar Bergsland smatrao je da ogledala predstavljaju mnogo više od neobične turističke atrakcije. Prema njegovim riječima, projekat je privukao posjetioce i povećao interesovanje za grad.

Ideja stara više od jednog vijeka

Zanimljivo je da ideja o ogledalima nije nastala u 21. vijeku.

Još 1913. godine osnivač grada Sem Ejde razmatrao je predlog jednog radnika da se na planini postave ogledala koja bi usmjeravala sunčevu svjetlost u dolinu.

Međutim, tadašnja tehnologija nije omogućavala realizaciju takvog projekta.

Umjesto toga, kompanija Norsk Hidro finansirala je izgradnju žičare Krosobanen, otvorene 1928. godine, kako bi stanovnici mogli da se popnu na planinu i uživaju u sunčevoj svjetlosti.

Decenijama kasnije, ono što je nekada djelovalo kao neostvariva zamisao postalo je stvarnost.

Danas je Rjukan poznat po neobičnom sistemu ogledala koji tokom zimskih mjeseci osvjetljava dio gradskog trga i omogućava stanovnicima da uživaju u sunčevim zracima bez napuštanja doline.