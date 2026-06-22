Minimalizam na točkovima: Da li je Teslina kuća bez računa za struju budućnost stanovanja ili samo marketinški trik?

Mobilna kuća na solarni pogon, poznata kao Tesla Tiny House, privukla je pažnju širom svijeta obećanjem života bez računa za struju i potpune energetske nezavisnosti.

Izvor: (Arhimod)

Mala mobilna kuća na solarni pogon obećava život bez mjesečnih računa za struju, ali uprkos velikom interesovanju još nije stigla u masovnu proizvodnju.

Ako ste ikada sanjali o domu koji možete postaviti gdje god poželite, koji ne zahtijeva priključak na električnu mrežu, ne donosi mjesečne račune za struju i košta manje od 7.000 evra, kompanija Tesla osmislila je upravo takvu ideju i pokrenula brojne rasprave o budućnosti stanovanja.

Tesla Tiny House je mala mobilna kuća na solarni pogon, zamišljena kao potpuno energetski nezavisan dom po cijeni nižoj od prosječnog skutera. Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 8.000 američkih dolara, odnosno približno 6.800 evra.

Nema računa za struju

Na papiru, ideja djeluje kao početak nove ere održivog života. Kuća bez priključka na mrežu, bez mjesečnih računa za električnu energiju i bez zavisnosti od centralizovanih sistema zvuči kao ostvarenje sna za mnoge ljubitelje minimalističkog i samoodrživog načina života. Ipak, u praksi ovaj koncept otvara više pitanja nego što nudi konkretnih odgovora, piše Jutarnji list.

Tesla Tiny House trebalo bi da objedini ključne tehnologije po kojima je kompanija poznata: solarne panele, Powerwall baterijske sisteme i inteligentno upravljanje energijom putem mobilne aplikacije. Koncept je predstavljen kao vizija budućnosti u kojoj bi ljudi mogli da žive potpuno van mreže, oslanjajući se isključivo na sopstvenu proizvodnju energije.

Još nema planova za masovnu proizvodnju

Unutrašnjost kuće prati filozofiju minimalizma. Izrađena je od recikliranih materijala, a raspored prostorija pažljivo je osmišljen kako bi se maksimalno iskoristio svaki centimetar prostora. Na manje od 20 kvadratnih metara smješteni su dnevni boravak, kuhinja i prostor za spavanje.

Zahvaljujući mobilnoj konstrukciji, kuću je moguće relativno lako transportovati i postaviti na različitim lokacijama, što je čini privlačnom opcijom za sve koji sanjaju o životu bliže prirodi i daleko od urbanih ograničenja.

Ideja o Teslinoj maloj kući potiče iz demonstracionog projekta predstavljenog u Australija 2017. godine.

Međutim, uprkos velikom interesovanju javnosti, od tada nisu objavljene pouzdane informacije koje bi potvrdile da je projekat ikada ušao u fazu masovne proizvodnje.

Fotografije i reference na Tesla Tiny House i dalje se mogu pronaći u dijelu Teslinih promotivnih materijala, ali za sada nema zvaničnih najava, mogućnosti naručivanja niti konkretnih planova za komercijalizaciju ovog proizvoda.