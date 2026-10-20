Nekada luksuzno ljetovalište a danas "grad duhova": Tragična sudbina poznatog grada na Mediteranu

Nekada luksuzno ljetovalište na Kipru u kom su uživale holivudske zvijezde, Varoša je danas "grad duhova". Napuštena zbog rata 1974. godine, tek nedavno je delimično otvorena za posjetioce.

Izvor: Youtube/Gabriel Traveler

Nekadašnje omiljeno letovalište holivudske elite i najbogatijih turista, Varoša na istočnoj obali Kipra, danas predstavlja tek obris nekadašnjeg luksuza. Hoteli se urušavaju, ulice su prepuštene propadanju, a ovaj dio grada Famaguste postao je jedno od najneobičnijih mesta u Evropi nakon ljeta 1974. godine, kada mu je sudbina trajno zapečaćena.

Tokom šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog vijeka, Varoša je bila sinonim za raskoš. Duge peščane plaže, elitni hoteli, restorani i dinamičan noćni život privlačili su hiljade posjetilaca. U ovom mediteranskom raju odmarale su i svjetske zvijezde poput Elizabet Tejlor, Ričarda Bartona i Brižit Bardo. Potražnja je bila tolika da su se ubrzano gradili novi turistički i apartmanski kompleksi.

Zlatno doba naprasno je prekinuto 1974. godine. Nakon državnog udara iza kojeg je stajala grčka vojna hunta, uslijedila je vojna intervencija Turske, čije su trupe u avgustu zauzele područje Famaguste. Desetine hiljada stanovnika Varoše u panici su napustile svoje domove. Noseći sa sobom samo najosnovnije, vjerovali su da je bekstvo privremeno i da će se ubrzo vratiti čim se situacija stabilizuje.

Međutim, Varoša je ubrzo ograđena i stavljena pod strogu vojnu kontrolu. Decenijama je pristup bio strogo zabranjen svima, sa izuzetkom vojnih lica i pojedinih predstavnika Ujedinjenih nacija. Prepušteni zubu vremena, nekada luksuzni objekti počeli su da propadaju. Prozorska stakla su popucala, fasade se urušile, a priroda je preuzela napuštene ulice, stambene zgrade i prodavnice. Grad koji je simbolizovao turistički procvat Mediterana postao je svjetski poznat „grad duhova”.

Poslije 46 godina potpune izolacije, 2020. godine doneta je odluka da se dio Varoše ponovo otvori. Turistima je sada dozvoljeno da se kreću određenim ulicama i obilaze dijelove nekadašnjeg letovališta, ali je veliki deo područja i dalje zatvoren za javnost.

Ovo djelimično otvaranje izazvalo je oštre političke reakcije. Republika Kipar i Ujedinjene nacije kontinuirano zahtijevaju rješavanje statusa Varoše u skladu sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti, dok ključno pitanje povratka nekadašnjih stanovnika i njihove oduzete imovine ostaje neriješeno.

Iako posjetioci danas ponovo mogu da šetaju pored ruševina hotela i obala koje su privlačile svjetsku elitu, iza te slike stoji tragična priča o hiljadama izgubljenih domova. Varoša je ponovo dobila turiste, ali više od pola vijeka nakon rata, život se u nju nije vratio i njena budućnost ostaje potpuno neizvjesna, prenosi portal "Metropolitan".