Predviđali im kolaps sezone, a oni doživjeli procvat: Ove destinacije smanjuju cijene smještaja, rezervacije bukte

Potražnja za rezervacijama u istočnom Mediteranu raste, dok hoteli nude sniženja. Kipar, Turska i Egipat ponovo postaju popularne destinacije.

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Rezervacije za odmor u istočnom Mediteranu naglo rastu jer hoteli snižavaju cijene, a putnici ponovo procjenjuju rizike od mogućeg širenja sukoba iz Persijskog zaliva. Rezervacije za Kipar, Tursku i dijelove sjeverne Afrike pale su odmah nakon što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran.

Međutim, prema podacima avio-kompanija, turističkih agencija i industrijskih analiza, potražnja je počela stabilno da se oporavlja čak i prije ovonedjeljnog sporazuma o prekidu vatre, piše Fajnenšel tajms.

Putnici nisu samo postali manje zabrinuti zbog mogućeg širenja sukoba. Mnogi su takođe shvatili da su neke destinacije koje su zabilježile pad rezervacija udaljene stotinama, pa čak i hiljadama kilometara od područja sukoba.

"Ljudi izvade mape i shvate da Suecki kanal nije povezan sa Ormuskim moreuzom", rekao je izvršni direktor IziDžeta, Kenton Džarvis.

"Mislim da je ovo bila zaista dobra lekcija iz geografije."

Dodao je da su hoteli u regionu takođe "ponudili nevjerovatne akcije, tako da za istu cijenu možete dobiti mnogo kvalitetniji smještaj nego u Španiji". Prema podacima analitičke kompanije Lajthaus, internet pretrage hotela u Egiptu, Turskoj i na Kipru kontinuirano rastu gotovo svake nedjelje od sredine aprila, otprilike šest nedjelja nakon početka sukoba.

Raste potražnja za rezervacijama

Broj pretraga za Tursku i Egipat bio je u drugoj nedjelji juna za trećinu veći nego u prvoj nedjelji mjeseca, dok su pretrage za Kipar, koji je na početku sukoba bio pogođen napadom drona, porasle za 29 odsto.

"Od maja su se stvari dramatično poboljšale", rekao je Nik Aristu, komercijalni direktor luksuzne hotelske grupe Muskita, koja upravlja sa tri hotela na Kipru.

"Još u martu bili smo 20 odsto ispod očekivanih ljetnih rezultata", rekao je i dodao da Muskita sada "nadoknađuje izgubljeno tržište kada je riječ o rezervacijama putovanja iz Ujedinjenog Kraljevstva i Evrope".

Vidi opis Predviđali im kolaps sezone, a oni doživjeli procvat: Ove destinacije smanjuju cijene smještaja, rezervacije bukte Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO Br. slika: 10 10 / 10

Pad rezervacija za kasniji dio godine među porodicama, koje obično rezervišu ranije i već su odabrale druge destinacije, nadoknađen je povećanom potražnjom mlađih parova.

Prije sukoba kompanija je očekivala rast ove godine, a iako će sada vjerovatno samo dostići nivo iz 2025. godine, prema Aristuu, takav ishod je u prvim nedjeljama sukoba bio nezamisliv.

"Poslovanje se vratilo u normalu", rekao je. Neka tržišta oporavila su se posebno brzo. IziDžet je saopštio da je Egipat za samo nekoliko nedjelja prešao iz "negativne pozicije u veoma snažnu pozitivnu poziciju u odnosu na prošlu godinu", rekao je prošlog mjeseca investitorima direktor Gari Vilson, piše Fajnenšel tajms.

"Ljudi će i dalje ići na odmor"

Jožef Varadi, izvršni direktor VizEra, izjavio je da kompanija bilježi "veoma snažan oporavak nekih tržišta, poput Turske, Egipta i Kipra, koja su bila pogođena jer su se nalazila preblizu događajima", pri čemu su se neka tržišta sada "u potpunosti oporavila".

Johanes Tomas, izvršni direktor platforme za pretragu smeštaja Trivago, rekao je da postoje "jasni znaci da britanski putnici ponovo pokazuju interesovanje za destinacije koje su teško pogodile posljedice sukoba na Bliskom istoku."

Dodao je da su Maroko i Egipat "najistaknutiji primeri", sa brojem pretraga koji je 22 odsto veći nego prije godinu dana.

Evropska potražnja takođe je porasla jer se dio putnika koji bi inače letjeli ka Zalivu ili preko njega odlučio za odmor bliže kući - iako su zalivske avio-kompanije nudile polise osiguranja kako bi uvjerile putnike da se vrate. Ujedinjeno Kraljevstvo je ove nedjelje ukinulo preporuku protiv putovanja u taj region, što je prethodno onemogućavalo turističkim agencijama da rezervišu putovanja ka zalivskim aerodromima ili preko njih.

(MONDO)