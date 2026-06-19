Najzagađenija kupališta u Evropi: Albanija na neslavnom prvom mjestu

Izvještaj zasnovan na analizi više od 22.000 lokacija širom Evrope pokazuje nivo zagađenja voda na kupalištima, pri čemu se procjenjuje prisustvo bakterija koje ukazuju na zagađenje i ispuštanje otpadnih voda.

Izvor: Photo Nature Travel/Shutterstock

Ako ste planirali ljetovanje u Albaniji, novi evropski izveštaj o kvalitetu voda za kupanje mogao bi da vas natjera da još jednom razmislite pre nego što skočite u more. Prema najnovijim podacima, Albanija je zauzela neslavno prvo mjesto na listi zemalja sa najlošijim kvalitetom morske vode u Evropi.

Čak 23 odsto morskih tačaka u Albaniji ocijenjeno je kao "loše", što je tri puta više u odnosu na drugoplasiranu Estoniju (6,7 odsto). Poređenja radi, prosjek Evropske unije za "izuzetan" kvalitet vode iznosi 88 odsto, dok je u Albaniji taj procenat tek na skromnih 16 odsto.

Šta pokazuju analize?

Izveštaj je zasnovan na monitoringu preko 22.000 lokacija širom EU, Albanije i Švajcarske tokom 2025. godine. Analize se fokusiraju na prisustvo bakterija koje ukazuju na fekalno zagađenje i izlivanje otpadnih voda.

Konzumiranje zagađene vode tokom kupanja može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući gastrointestinalne smetnje i dijareju. Lokacije se provjeravaju tokom cijele sezone, a dobijaju ocjene od "loše" do "izuzetne".

Dok Albanija bilježi loše rezultate, putnici koji se upute ka Grčkoj, Kipru, Litvaniji ili Sloveniji mogu biti potpuno spokojni. Kipar se nalazi na samom vrhu sa 100 odsto lokacija ocijenjenih kao "izuzetne", dok je Grčka odmah iza njega na drugom mjestu, potvrđujući status destinacije sa najčistijim morem.

Takođe, Belgija, Bugarska, Letonija, Malta i Rumunija nisu zabilježile nijednu plažu sa "lošom" ocjenom kvaliteta vode.

Problem rijeka i jezera u Evropi

Iako su evropska mora generalno bezbjedna i čista (87,4 odsto sa ocjenom "izuzetno"), situacija sa kopnenim vodama - rijekama i jezerima, znatno je lošija. Dok su jezera uglavnom čista, rijeke su problematične: samo 47 odsto riječnih mjesta za kupanje u Evropi dobilo je najvišu ocjenu.

Zanimljivo je da i zemlje sa veoma čistim morem imaju problem sa unutrašnjim vodama. U Španiji je 11 odsto kopnenih mjesta za kupanje ocijenjeno kao loše, dok su u Hrvatskoj taj procenat iznosi 7,1 odsto, a u Francuskoj 6 odsto.

Izveštaj zaključuje da, uprkos pojedinačnim crnim tačkama, striktna primjena EU pravila čini većinu evropskih kupališta bezbjednim. Ipak, prije nego što spakujete kofere, preporučuje se provjera interaktivnih mapa kvaliteta vode za konkretnu plažu koju planirate da posjetite.

(Euronews/MONDO)