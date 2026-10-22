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Penzioner prodao kolekciju Pokemon karata za 1,56 miliona funti

Penzioner prodao kolekciju Pokemon karata za 1,56 miliona funti

Autor Haris Krhalić
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Penzionisani dekorater iz Vokinga prodao je kolekciju Pokemon karata sa tavana za 1,56 miliona funti na istorijskoj aukciji u Sariju.

Penzioner prodao Pokemon karte za 1,56 miliona funti Izvor: Michael D. Taylor/Shutterstock

Penzionisani dekorater iz britanskog grada Vokinga postao je milioner nakon što je prodao kolekciju karata franšize "Pokemon" na aukciji za 1,56 miliona funti.

On je rekao da nije imao pojma da karte imaju ikakvu vrijednost dok nije pročitao u lokalnim novinama da je jedna karta dostigla cijenu od preko 6.000 funti.

Njegova kolekcija, koja je bila na tavanu 15 godina, prodata je na aukciji u aukciji u Sariju, navodi Bi-Bi-Si.

Aukcijska kuća "Jubenk" u Sariju saopštila je da je to najvrednija aukcija kolekcionarskih karata ikada održana u Velikoj Britaniji i sugerisala da bi to mogao biti evropski rekord.

"Znam da ljudi uvijek govore o blagu na tavanu, ali u mom slučaju to je bukvalno istina", rekao je neimenovani prodavac.

On je naveo da je, kada je njegov sin bio mali, krajem devedesetih godina 20. vijeka, počeo da dobija karte i razmjenjuje ih u školi.

"Pokemon" je japanska franšiza najpoznatija po svojim kartama, video-igrama i animiranim televizijskim serijama.

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Tagovi

pokemon karte aukcija

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