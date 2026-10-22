Trump mora do 11. decembra pod zakletvom svjedočiti u tužbi protiv BBC-a

Sutkinja u procesu po Trampovoj tužbi od 10 milijardi dolara protiv BBC-ja naložila je da se pojavi na saslušanju do 11. decembra pod prijetnjom odbacivanja tužbe.

Izvor: James Manning / PA Images / Profimedia

Sutkinja Enžolik Let, koja vodi proces po tužbi američkog predsjednika Donalda Trampa protiv britanske televizijske kuće BBC vrijednoj 10 milijardi dolara, naložila je danas da se Tramp pojavi na saslušanju najkasnije do 11. decembra.

Sutkinja je na ročištu uputila upozorenje Trampovim advokatima da bi cijela tužba mogla biti odbačena ukoliko se ne budu poštovali sudski nalozi o predaji zapisa relevantnih za ovaj slučaj.

Iako je rok za saslušanje postavljen za decembar, sutkinja je napomenula da postoji mogućnost njegovog produženja. Trampovo sedmočasovno svjedočenje prvobitno je bilo zakazano za 16. oktobar, ali su ga njegovi pravni zastupnici otkazali. Ono bi moglo biti odloženo za januar ukoliko američki okružni sudija Džefri Kunc produži trenutni rok, kojim se zahtijeva da sva predviđena svjedočenja u ovom postupku budu okončana do 18. decembra.

Donald Tramp je pokrenuo pravni postupak protiv BBC-ja zbog dokumentarnog filma u kojem su spojena dva odvojena dijela njegovog obraćanja od 6. januara 2021. godine, čime je stvoren utisak da je direktno pozivao svoje pristalice na napad na Kapitol.

Nakon reakcija, britanska medijska kuća se izvinila zbog spornog dijela, priznavši da je takvom montažom prenesen pogrešan utisak o samom govoru, ali je istovremeno ostala pri stavu da time nije prekršen nijedan važeći pravni standard.