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Na ulicama Milana će biti raspoređeno 500 pripadnika elitne jedinice

Na ulicama Milana će biti raspoređeno 500 pripadnika elitne jedinice

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Italijanska vlada rasporedila je 500 pripadnika elitne padobranske brigade "Folgore" i dronove na ulice Milana nakon nasilnih protesta i pljački, uvodeći istovremeno hitne mjere i strože kazne za maloljetničke izgrednike.

Elitni padobranci i vojska izlaze na ulice Milana zbog protesta Izvor: X/@visegrad24

Na ulicama Milana narednih dana će biti raspoređeno 500 padobranaca iz elitne brigade "Folgore" iz Sijene, koji će uz upotrebu dronova i u saradnji sa policijom i karabinjerima obavljati nadzor i patroliranje.

Ova mjera, donijeta uoči najavljenih novih demonstracija, podrazumijeva angažovanje pripadnika 186. puka, čiji će zadaci biti ograničeni na funkcije javne bezbjednosti i statični nadzor osjetljivih tačaka, prenijela je Republika.

Policija u Milanu sukobila se u nedjelju sa demonstrantima koji su bacali kamenje i pljačkali prodavnice tokom protesta zbog loših javnih usluga i rasta troškova života. Više od 60 demonstranata je tada privedeno.

Vlada Italije usvojila je u srijedu dekret o hitnim mjerama za očuvanje javne bezbjednosti i suzbijanje maloljetničkog kriminala, nakon nedavnih demonstracija i nasilnih sukoba u Milanu.

Mjere predviđaju preventivno zadržavanje maloljetnika, strože kazne za organizovano nasilje i angažovanje dodatnih 500 vojnika na ulicama tog grada.

Prema novim pravilima, za maloljetnike koji su navršili 14 godina uvodi se pretpostavka uračunljivosti, odnosno smatraće se da su sposobni da razumiju značaj svojih postupaka i upravljaju njima, osim ako se ne dokaže suprotno.

(Tačno/Mondo)

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Italija Milano protesti

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